Зеленський заговорив про необхідність виходу з карантину

Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядом, на якій попросив розробити план "правильного" завершення карантину в Україні.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Ми ще не здолали коронавірус повністю, але вже маємо думати наперед, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть усі. І держава має забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки".

Деталі: Про це йшлося на традиційній нараді Зеленського з представниками Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, повідомив, що уряд уже працює над механізмами щодо послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо: На своєму засіданні 24 квітня Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Але для його реалізації в Україні має бути "сприятлива епідемічна ситуація".