Зеленський заговорив про необхідність виходу з карантину

8198 переглядів
Четвер, 30 квітня 2020, 15:41

Президент Володимир Зеленський провів нараду з урядом, на якій попросив розробити план "правильного" завершення карантину в Україні.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Ми ще не здолали коронавірус повністю, але вже маємо думати наперед, як правильно виходити з карантину. Знаю, що цього хочуть усі. І держава має забезпечити надійний план повернення до звичайного життя, але з новими правилами безпеки".

Деталі: Про це йшлося на традиційній нараді Зеленського з представниками Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, повідомив, що уряд уже працює над механізмами щодо послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо: На своєму засіданні 24 квітня Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Але для його реалізації в Україні має бути "сприятлива епідемічна ситуація".

Українська правда
Теми: Зеленський карантин коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Зеленського ще рахують, скільки коштуватиме нова державна авіакомпанія 29 квітня 2020, 20:59
У Зеленського пояснили, як маски з "Мрії" потрапили в "Епіцентр" Гереги   29 квітня 2020, 19:16
Зеленський вигуком відреагував на народження сина у Джонсона 29 квітня 2020, 15:25
Усі новини
Головні новини
Арахамія припускає, що Рада повернеться до звичного режиму 20 травня
Зеленський заговорив про необхідність виходу з карантину
Рада вирішила розглянути "антиколомойський" законопроєкт у "турбо-режимі"
У Дніпрі послаблюють карантин: Філатов знайшов "лазівку", як дозволити прогулянки
Усі новини
Фото

Паперові птахи, які виглядають, як живі

дослідження

Генетичні фактори можуть впливати на перебіг COVID-19