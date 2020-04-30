Президент Владимир Зеленский провел совещание с правительством, на котором попросил разработать план "правильного" завершения карантина в Украине.

Источник: сайт президента





Зеленский заговорил о необходимости выхода из карантина

Президент Владимир Зеленский провел совещание с правительством, на которой попросил разработать план "правильного" завершения карантина в Украине.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Мы еще не преодолели коронавирус полностью, но уже должны думать, как правильно выходить из карантина. Знаю, что этого хотят все. И государство должно обеспечить надежный план возвращения к обычной жизни, но с новыми правилами безопасности".

Детали: Об этом шла речь на традиционном совещании Зеленского с представителями Кабинета министров и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, в частности, сообщил, что правительство уже работает над механизмами по ослаблению карантина.

Напомним: На своем заседании 24 апреля Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Но для его реализации в Украине должна быть "благоприятная эпидемическая ситуация".