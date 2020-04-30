Арахамія припускає, що Рада повернеться до звичного режиму 20 травня

Верховна Рада пропрацює ще два-три тижні в режимі позачергових засідань і повернеться до роботи чергової сесії 20 травня 2020 року, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Джерело: брифінг Арахамії після позачергового засідання Верховної Ради, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми ухвалили рішення, що щотижня з ініціативи парламенту ми збиратимемо з усіх фракцій законодавчі ініціативи, які вони вважають невідкладними, скликатимемо позачергове засідання парламенту і голосуватимемо ці закони.

Якщо президент визначить якісь інші законопроекти, які він вважає невідкладними, то на додаток до цієї позачергової сесії збиратимемо і також голосуватимемо.

У такому режимі пропрацюємо, я сподіваюся, два-три тижні, а після того сподіваємося на те, що уряд якось поліпшить ситуацію з виходом із карантину, і припускаю, що 20 травня ми вийдемо в режим чергової роботи українського парламенту".

Цьому передувало: Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко на погоджувальній раді 30 квітня запропонував наступного тижня провести два позачергових засідання Верховної Ради, а після виходу з карантину надолужити скасовані пленарні тижні.