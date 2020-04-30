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Арахамия полагает, что Рада вернется к привычному режиму 20 мая

Четверг, 30 апреля 2020, 16:03
Арахамия полагает, что Рада вернется к привычному режиму 20 мая

Верховная Рада проработает еще 2-3 недели в режиме внеочередных заседаний и вернется к работе очередной сессии 20 мая 2020 года, заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Источник: брифинг Арахамии после внеочередного заседания Верховной Рады, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы приняли решение, что каждую неделю по инициативе парламента мы будем собирать со всех фракций законодательные инициативы, которые они считают неотложными, будем созывать внеочередное заседание парламента и голосовать эти законы.

Если президент определит какие-то дорогие законопроекты, которые он считает неотложными, то будем в дополнение к этой внеочередной сессии собирать и также голосовать.

В таком режимным проработаем, я надеюсь, 2-3 недели, а после того надеемся на то, что правительство как-то улучшит ситуацию с выходом из карантина и предполагаю, что 20 мая мы выйдем в режим очередной работы украинского парламента".

Этому предшествовало: Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на согласительном совете 30 апреля предложил на следующей неделе провести два внеочередных заседания Верховной Рады, а после выхода из карантина наверстать отмененные пленарные недели.

Темы: Верховная РадаАрахамия
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