Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки
Літаки НАТО за останні два дні тричі підіймалися для супроводження російських військових літаків, що пролітали поблизу повітряного простору Альянсу.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Об’єднаного командування повітряних сил НАТО.
28 квітня польські винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО піднялися з бази в Естонії з метою перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, супроводжуваних кількома винищувачами та підтриманих літаком раннього попередження.
Пізніше групу російських літаків перехопили винищувачі Королівських ВПС Данії.
Того ж дня російський повітряний літак раннього попередження, а також два російські бомбардувальники Ту-22 у супроводженні винищувачів підійшли до повітряного простору НАТО біля узбережжя Норвегії та були перехоплені норвезькими винищувачами.
29 квітня норвезькі винищувачі знову супроводжували два російські літаки, як рухались над Північним морем і повернули на північ, де норвезькі винищувачі F-35 зустріли їх та провели їх із зони інтересу НАТО.