Усі розділи
Укр / Рус

Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки

Четвер, 30 квітня 2020, 17:44

Літаки НАТО за останні два дні тричі підіймалися для супроводження російських військових літаків, що пролітали поблизу повітряного простору Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Об’єднаного командування повітряних сил НАТО.

28 квітня польські винищувачі в рамках місії повітряної поліції НАТО піднялися з бази в Естонії з метою перехоплення двох російських бомбардувальників Ту-160, супроводжуваних кількома винищувачами та підтриманих літаком раннього попередження.

Пізніше групу російських літаків перехопили винищувачі Королівських ВПС Данії.

Того ж дня російський повітряний літак раннього попередження, а також два російські бомбардувальники Ту-22 у супроводженні винищувачів підійшли до повітряного простору НАТО біля узбережжя Норвегії та були перехоплені норвезькими винищувачами.

29 квітня норвезькі винищувачі знову супроводжували два російські літаки, як рухались над Північним морем і повернули на північ, де норвезькі винищувачі F-35 зустріли їх та провели їх із зони інтересу НАТО.

Теми: НАТОарміяРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Саакашвілі знайшли нову посаду – Арахамія

Зеленський заговорив про необхідність виходу з карантину

Рада вирішила розглянути "антиколомойський" законопроєкт у "турбо-режимі"

У Дніпрі послаблюють карантин: Філатов знайшов "лазівку", як дозволити прогулянки

Нардепи звернулися до світу із закликом засудити агресію РФ. ОПЗЖ голосувала проти

"Слуга народу" хоче, щоб Рада перейшла у "схожий на пленарний режим"

Усі головні новини...
НАТО
Гелікоптер НАТО зник з радарів над Іонічним морем – ЗМІ
Україна піднялась в рейтингу витрат на оборону одразу на 6 позицій
Україна літаками допомагає НАТО боротися з коронавірусом
Останні новини
17:52
Підрив авто українського розвідника: двох росіян відправили за грати
17:44
Винищувачі НАТО тричі за два дні перехоплювали російські літаки
17:31
Гривня майже не змінилась за результатами торгів на міжбанку
17:03
"Іншої Росії в нас немає": Кулеба розповів про перспективи нормандського саміту
17:02
ФотоНебезпечними відходами з лікарень Києва забруднювали природу – ОГП
16:58
Shell вперше з часів Другої світової скоротило дивіденди акціонерам
16:40
Несплачені податки на 50 млн: учасникам схем Гладковського посилили підозру
16:37
Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном
16:36
мапиСиноптик розповіла про погоду на 1 травня
16:33
Про Консультативну раду Донбасу на "нормандській" зустрічі згадував лише Лавров
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!