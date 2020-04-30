Истребители НАТО трижды за два дня перехватывали российские самолеты
Самолеты НАТО за последние два дня трижды поднимались для сопровождения российских военных самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства Альянса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования воздушных сил НАТО.
28 апреля польские истребители в рамках миссии воздушной полиции НАТО поднялись с базы в Эстонии с целью перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, сопровождаемых несколькими истребителями и поддержанных самолетом раннего предупреждения.
Позже группу российских самолетов перехватили истребители Королевских ВВС Дании.
В тот же день российский воздушный самолет раннего предупреждения, а также два российских бомбардировщика Ту-22 в сопровождении истребителей подошли к воздушному пространству НАТО у побережья Норвегии и были перехвачены норвежскими истребителями.
29 апреля норвежские истребители снова сопровождали два российских самолета, как двигались над Северным морем и повернули на север, где норвежские истребители F-35 встретили их и сопроводили их из зоны интереса НАТО.