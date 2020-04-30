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Истребители НАТО трижды за два дня перехватывали российские самолеты

Четверг, 30 апреля 2020, 17:44

Самолеты НАТО за последние два дня трижды поднимались для сопровождения российских военных самолетов, пролетавших вблизи воздушного пространства Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Объединенного командования воздушных сил НАТО.

28 апреля польские истребители в рамках миссии воздушной полиции НАТО поднялись с базы в Эстонии с целью перехвата двух российских бомбардировщиков Ту-160, сопровождаемых несколькими истребителями и поддержанных самолетом раннего предупреждения.

Позже группу российских самолетов перехватили истребители Королевских ВВС Дании.

В тот же день российский воздушный самолет раннего предупреждения, а также два российских бомбардировщика Ту-22 в сопровождении истребителей подошли к воздушному пространству НАТО у побережья Норвегии и были перехвачены норвежскими истребителями.

29 апреля норвежские истребители снова сопровождали два российских самолета, как двигались над Северным морем и повернули на север, где норвежские истребители F-35 встретили их и сопроводили их из зоны интереса НАТО.

Темы: НАТОармияРосcия


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