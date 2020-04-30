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Підрив авто українського розвідника: двох росіян відправили за грати

Четвер, 30 квітня 2020, 17:52
Підрив авто українського розвідника: двох росіян відправили за грати

Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом громадянам Росії, які 4 квітня 2019 року підірвали автомобіль співробітника української розвідки.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: У суді було доведено, що засуджені, виконуючи завдання спецслужб Росії, здійснили спробу закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій. Проте вибухівка здетонувала в момент встановлення.

Також встановлено, що один з виконавців злочину раніше проходив службу в особистій охороні голови Республіки Інгушетія, що входить до складу РФ, а також обіймав посаду заступника керівника його адміністрації.

За даними слідства, вчиненню замаху на теракт передувала ретельна та багатомісячна підготовка, яка, зокрема, включала використання підроблених паспортів і водійських посвідчень громадян Киргизької Республіки, слідкування за можливими місцями перебування та маршрутами пересування потерпілого, виготовлення саморобного вибухового пристрою, придбання вогнепальної зброї і боєприпасів.

Передісторія:

  • 4 квітня 2019 року у Києві вибухнув "Chevrolet Evanda", в результаті чого чоловік, який закладав вибухівку, отримав поранення. Спершу повідомлялося, що підривник помер у лікарні, але він вижив.
  • Ім'я розвідника Б., який був мішенню підривника у квітні, слідство не називало. Деякі ЗМІ писали, що йдеться про майора сил спецрезерву ГУР Міноборони Кирила Буданова.
  • За даними СБУ, завдяки її діям у 2017 році російські спецслужби відклали чергову ліквідацію офіцера української розвідки, з травня 2018 року її підготовкою займався вже громадянин РФ Башир Куштов – але спроба в квітні 2019 року не вдалася.

Українська правда
Теми: розвідкавибухРосіясудв'язниця
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