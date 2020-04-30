Підрив авто українського розвідника: двох росіян відправили за грати

Голосіївський райсуд Києва призначив 7 та 8 років в’язниці двом громадянам Росії, які 4 квітня 2019 року підірвали автомобіль співробітника української розвідки.

Джерело: сайт Офісу генпрокурора

Деталі: У суді було доведено, що засуджені, виконуючи завдання спецслужб Росії, здійснили спробу закласти під припаркований автомобіль співробітника української розвідки вибуховий пристрій. Проте вибухівка здетонувала в момент встановлення.

Також встановлено, що один з виконавців злочину раніше проходив службу в особистій охороні голови Республіки Інгушетія, що входить до складу РФ, а також обіймав посаду заступника керівника його адміністрації.

За даними слідства, вчиненню замаху на теракт передувала ретельна та багатомісячна підготовка, яка, зокрема, включала використання підроблених паспортів і водійських посвідчень громадян Киргизької Республіки, слідкування за можливими місцями перебування та маршрутами пересування потерпілого, виготовлення саморобного вибухового пристрою, придбання вогнепальної зброї і боєприпасів.

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