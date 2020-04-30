Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку

Четверг, 30 апреля 2020, 17:52
Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку

Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России, которые 4 апреля 2019 года подорвали автомобиль сотрудника украинской разведки.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: В суде было доказано, что осужденные, выполняя задание спецслужб России, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Ингушетии, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По данным следствия, совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызии, слежения за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Предыстория:

  • 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
  • Имя разведчика Б., который был мишенью подрывника в апреле, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
  • По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.

Украинская правда
Темы: разведкавзрывРосcиясудтюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
разведка
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
Россия впервые не выведет ядерные субмарины на парад ВМФ: разведка Британии объяснила почему
Зеленский совещался с главой СБУ, руководителями разведки
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: