Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку
Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России, которые 4 апреля 2019 года подорвали автомобиль сотрудника украинской разведки.
Источник: сайт Офиса генпрокурора
Детали: В суде было доказано, что осужденные, выполняя задание спецслужб России, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.
Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Ингушетии, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.
По данным следствия, совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызии, слежения за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.
Предыстория:
- 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
- Имя разведчика Б., который был мишенью подрывника в апреле, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
- По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.