Все разделы
Укр / Рус

Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку

Четверг, 30 апреля 2020, 17:52

Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России, которые 4 апреля 2019 года подорвали автомобиль сотрудника украинской разведки.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: В суде было доказано, что осужденные, выполняя задание спецслужб России, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Ингушетии, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По данным следствия, совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызии, слежения за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Предыстория:

  • 4 апреля 2019 года в Киеве взорвался "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина, который закладывал взрывчатку, получил ранения. Сначала сообщалось, что подрывник умер в больнице, но он выжил.
  • Имя разведчика Б., который был мишенью подрывника в апреле, следствие не называло. Некоторые СМИ писали, что речь идет о майоре сил спецрезерва ГУР Минобороны Кирилле Буданове.
  • По данным СБУ, благодаря ее действиям в 2017 году российские спецслужбы отложили очередную ликвидацию офицера украинской разведки, с мая 2018 года ее подготовкой занимался уже гражданин РФ Башир Куштов – но попытка в апреле 2019 года не удалась.

Украинская правда
Темы: разведкавзрывРосcиясудтюрьма


powered by lun.ua
Главное сегодня

Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку

Арахамия заявил, что Тищенко должны наказать из-за скандала с рестораном

Саакашвили нашли новую должность – Арахамия

Зеленский заговорил о необходимости выхода из карантина

Рада решила рассмотреть "антиколомойский" законопроект в "турбо-режиме"

В Днипре ослабляют карантин: Филатов нашел "лазейку", как разрешить прогулки

Все главные новости...
разведка
Разведка США еще в ноябре знала о коронавирусе и сообщила союзникам – СМИ
Разведка США уверена, что Китай скрывал масштабы коронавируса - СМИ
Бывших топ-чиновников разведки заподозрили в коррупции
Последние новости
18:04
Количество смертей от COVID-19 может существенно превышать официальные данные. Исследования
18:01
Пожары уничтожили 5% Чернобыльского заповедника
17:56
Кива говорит, что его счета не заблокированы
17:52
Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку
17:44
Истребители НАТО трижды за два дня перехватывали российские самолеты
17:31
Гривня почти не изменилась по результатам торгов на межбанке
17:03
"Другой России у нас нет": Кулеба рассказал о перспективах нормандского саммита
17:02
ФотоОпасными отходами из больниц Киева загрязняли природу – ОГП
16:58
Shell впервые со времен Второй мировой сократила дивиденды акционерам
16:40
Неуплаченные налоги на 50 млн: участникам схем Гладковского усилили подозрение
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!