Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку

Голосеевский райсуд Киева приговорил к 7 и 8 годам тюрьмы двух граждан России, которые 4 апреля 2019 года подорвали автомобиль сотрудника украинской разведки.

Источник: сайт Офиса генпрокурора

Детали: В суде было доказано, что осужденные, выполняя задание спецслужб России, предприняли попытку заложить под припаркованный автомобиль сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Однако взрывчатка сдетонировала в момент установки.

Также установлено, что один из исполнителей преступления ранее проходил службу в личной охране главы Ингушетии, входящей в состав РФ, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

По данным следствия, совершению покушения на теракт предшествовала тщательная и многомесячная подготовка, которая, в частности, включала использование поддельных паспортов и водительских удостоверений граждан Кыргызии, слежения за возможными местами обитания и маршрутами передвижения потерпевшего, изготовление самодельного взрывного устройства, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов.

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