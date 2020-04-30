Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежі знищили 5% Чорнобильського заповідника

Четвер, 30 квітня 2020, 18:01
Пожежі знищили 5% Чорнобильського заповідника

Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідника.

Джерело: держагентство з управління зоною відчуження, директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександр Галущенко

Пряма мова Галущенка: "За попередніми оцінками постраждало 11,5 тис. га південно-західної частини заповідника, що складає близько 5 % території заповідника. З них приблизно 35 % − ліси, 55 % − перелоги, 10 % − водно-болотні угіддя".

Деталі: Наразі основні сили наукових підрозділів заповідника спрямовані на оцінювання наслідків пожеж на територіях.

За словами науковця Дениса Вишневського, тварини великих та середніх розмірів і птахи уникнули вогню, проте найбільше постраждали: мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи.

Що стосується флори, то внаслідок інтенсивного горіння були втрачені та пошкоджені певні рослинні угрупування.

Повідомляється, що біля одного зі згарищ лісники знайшли двотижневе лоша коней Пржевальського, яке ймовірно відбилося від табуна. Лоша доставили до одного з притулків під Києвом.

Співробітники заповідника зафіксували, що стадо коней Пржевальського мігрувало до промислової зони ЧАЕС.

95 % території Чорнобильського заповідника не пошкоджено вогнем, тому вважають, що копитні та травоїдні тварини знайшли корми там.

Але у зоні навколо згарищ волонтери-зоозахисники підгодовують тварин.

Екологи зазначили, що відкриті ландшафти відновлюються швидко і можливо вже через місяць згарища забуяють травою, куди із часом повернеться більшість тварин, які покинули ці території під час пожеж.

Повідомляється, що частину пройдених вогнем територій заповідника планують використовувати як наукові полігони для вивчення процесів відновлення екосистем та особливостей розподілу й депонування радіонуклідів після пожеж.

Нагадаємо: 

  • Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.
  • Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.
  • Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

Читайте також: І повсюди тліють пожежі. Як живуть люди в селах, де горіли ліси на Житомирщині

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаЧорнобильекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

Усі новини...
пожежа
Нафтобаза в Дубно знищена вщент після ракетного удару – ОДА
Біля Чорнобильської АЕС горить ліс, там погіршуються показники
Сумщина: у Тростянці спалахнула велика пожежа, відбуваються вуличні бої
Останні новини
14:29
Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
14:19
Схеми, “мертві душі” і компанії-”прокладки”: як розкрадаються державні кошти на протезування
14:09
По всій Україні знову тривога: ракети летять на Старокостянтинів
14:04
Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%
13:57
В Україну прогнозують відлигу аж до Різдва 
13:51
Маск планує відкрити університет математично-технічного спрямування - Bloomberg
13:49
Сайт театру імені Франка не витримав навали охочих подивитися "Конотопську відьму"
13:38
Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт підозрюваному в держзраді Шуфричу
13:32
Зеленський виступив на саміті, де вирішують долю переговорів про вступ України до ЄС
13:27
В НСЗУ закликали українців скаржитися на неякісну медичну допомогу: куди звертатися
Усі новини...
Реклама: