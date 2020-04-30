Пожежі знищили 5% Чорнобильського заповідника

Під час пожеж у зоні відчуження постраждало приблизно 5% території Чорнобильського заповідника.

Джерело: держагентство з управління зоною відчуження, директор Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Олександр Галущенко

Пряма мова Галущенка: "За попередніми оцінками постраждало 11,5 тис. га південно-західної частини заповідника, що складає близько 5 % території заповідника. З них приблизно 35 % − ліси, 55 % − перелоги, 10 % − водно-болотні угіддя".

Деталі: Наразі основні сили наукових підрозділів заповідника спрямовані на оцінювання наслідків пожеж на територіях.

За словами науковця Дениса Вишневського, тварини великих та середніх розмірів і птахи уникнули вогню, проте найбільше постраждали: мишоподібні гризуни, амфібії, рептилії, комахи.

Що стосується флори, то внаслідок інтенсивного горіння були втрачені та пошкоджені певні рослинні угрупування.

Повідомляється, що біля одного зі згарищ лісники знайшли двотижневе лоша коней Пржевальського, яке ймовірно відбилося від табуна. Лоша доставили до одного з притулків під Києвом.

Співробітники заповідника зафіксували, що стадо коней Пржевальського мігрувало до промислової зони ЧАЕС.

95 % території Чорнобильського заповідника не пошкоджено вогнем, тому вважають, що копитні та травоїдні тварини знайшли корми там.

Але у зоні навколо згарищ волонтери-зоозахисники підгодовують тварин.

Екологи зазначили, що відкриті ландшафти відновлюються швидко і можливо вже через місяць згарища забуяють травою, куди із часом повернеться більшість тварин, які покинули ці території під час пожеж.

Повідомляється, що частину пройдених вогнем територій заповідника планують використовувати як наукові полігони для вивчення процесів відновлення екосистем та особливостей розподілу й депонування радіонуклідів після пожеж.

Нагадаємо:

Через пожежі на Житомирщині та Київщині дуже погіршився стан повітря у Києві. Українська столиця неодноразово піднімалася в лідери за індексом забрудненості повітря.

Пожежі у Чорнобильській зоні тривають із 4 квітня.

Нацгвардія проводить антидиверсійну операцію в лісах.

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