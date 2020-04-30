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Пожары уничтожили 5% Чернобыльского заповедника

Четверг, 30 апреля 2020, 18:01

Во время пожаров в зоне отчуждения пострадало около 5% территории Чернобыльского заповедника.

Источник: госагентство по управлению зоной отчуждения, директор Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Александр Галущенко

Прямая речь Галущенко: "По предварительным оценкам пострадало 11,5 тыс. га юго-западной части заповедника, что составляет около 5% территории заповедника. Из них примерно 35% - леса, 55% - залежи, 10% - водно-болотные угодья".

Детали: Сейчас основные силы научных подразделений заповедника направлены на оценку последствий пожаров на территориях.

По словам ученого Дениса Вишневского, животные крупных и средних размеров и птицы избежали огня, однако больше всего пострадали: мышевидные грызуны, амфибии, рептилии, насекомые.

Что касается флоры, то в результате интенсивного горения были утрачены и повреждены определенные растительные группировки.

Сообщается, что у одного из пожарищ лесники нашли двухнедельного жеребенка лошади Пржевальского, который вероятно отстал от табуна. Жеребенка доставили в один из приютов под Киевом.

Сотрудники заповедника зафиксировали, что стадо лошадей Пржевальского мигрировало к промышленной зоне ЧАЭС.

95% территории Чернобыльского заповедника не было поврежден огнем, поэтому считают, что копытные и травоядные животные нашли корма там.

Но в зоне вокруг пожарищ волонтеры-зоозащитники подкармливают животных.

Экологи отметили, что открытые ландшафты восстанавливаются быстро и возможно уже через месяц пожарища покроются травой, куда со временем вернется большинство животных, которые покинули эти территории во время пожаров.

Сообщается, что часть пройденных огнем территорий заповедника планируют использовать как научные полигоны для изучения процессов восстановления экосистем и особенностей распределения и депонирования радионуклидов после пожаров.

Напомним: 

  • Из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях очень ухудшилось состояние воздуха в Киеве. Украинская столица несколько раз поднималась в лидеры по индексу загрязненности воздуха.
  • Пожары в Чернобыльской зоне продолжаются с 4 апреля.
  • Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.

Читайте также: И повсюду тлеют пожары. Как живут люди в селах, где горели леса на Житомирщине

Украинская правда
Темы: пожарЧернобыльэкология


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