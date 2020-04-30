Бойовики накрили українських захисників мінометним вогнем
Четвер, 30 квітня 2020, 18:32
Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Джерело: штаб ООС у Facebook
Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Павлополя із використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По захисниках Пісків ворог вів вогонь з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів.
Українська правда