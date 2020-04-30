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Бойовики накрили українських захисників мінометним вогнем

Четвер, 30 квітня 2020, 18:32

Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Павлополя із використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По захисниках Пісків ворог вів вогонь з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів.

Українська правда
Теми: ООСбойові дії


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