Бойовики накрили українських захисників мінометним вогнем

Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Деталі: В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив обстріл наших позицій неподалік Павлополя із використанням озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По захисниках Пісків ворог вів вогонь з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів.