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Боевики накрыли украинских защитников минометным огнем

Четверг, 30 апреля 2020, 18:32

Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенную Минскими договоренностями оружие.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Песков враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия


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