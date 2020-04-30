Боевики накрыли украинских защитников минометным огнем
Четверг, 30 апреля 2020, 18:32
Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенную Минскими договоренностями оружие.
Источник: штаб ООС в Facebook
Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Песков враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.
Украинская правда