Боевики накрыли украинских защитников минометным огнем

Вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенную Минскими договоренностями оружие.

Источник: штаб ООС в Facebook

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрел наших позиций неподалеку Павлополя с использованием вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По защитниках Песков враг вел огонь из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов.