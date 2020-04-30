Більшість українців готові сидіти на карантині скільки потрібно  

Майже 80% українців готові до продовження карантину у зв’язку з коронавірусом щонайменше на 1 місяць, а 59% - згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.

Джерело: результати опитування КМІС з 22 по 30 квітня

Дослівно: "Переважна більшість населення готова до продовження карантину. Зокрема майже 80% (точніше 79%) готові до продовження його на 1 місяць і більше, з них 70% на два місяці і більше, і майже 60% опитаних українців (точніше, 59%) згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно".

Деталі: При цьому 15% опитаних відповіли, що не дотримуються карантину, з них 11% відповіли, що не дотримуються карантину, тому що працюють, і 4% - тому що вважають його вимоги надмірними.

Опитування проводилося з 22 по 30 квітня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки.

Було опитано 2024 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

До вибірки не включаються тимчасово окуповані території АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.

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