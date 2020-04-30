Більшість українців готові сидіти на карантині скільки потрібно
Майже 80% українців готові до продовження карантину у зв’язку з коронавірусом щонайменше на 1 місяць, а 59% - згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно.
Джерело: результати опитування КМІС з 22 по 30 квітня
Дослівно: "Переважна більшість населення готова до продовження карантину. Зокрема майже 80% (точніше 79%) готові до продовження його на 1 місяць і більше, з них 70% на два місяці і більше, і майже 60% опитаних українців (точніше, 59%) згодні дотримуватися карантину стільки, скільки потрібно".
Деталі: При цьому 15% опитаних відповіли, що не дотримуються карантину, з них 11% відповіли, що не дотримуються карантину, тому що працюють, і 4% - тому що вважають його вимоги надмірними.
Опитування проводилося з 22 по 30 квітня методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки.
Було опитано 2024 респондентів віком від 18 років. Похибка не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.
До вибірки не включаються тимчасово окуповані території АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.
Нагадаємо:
- На своєму засіданні 24 квітня Кабінет міністрів розробив чіткий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Але для його реалізації в Україні має бути "сприятлива епідемічна ситуація".
- Карантинні заходи планують послаблювати з 12 травня, якщо не буде сплеску захворювання.