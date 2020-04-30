Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Большинство украинцев готовы сидеть на карантине сколько нужно

Четверг, 30 апреля 2020, 19:05
Большинство украинцев готовы сидеть на карантине сколько нужно

Почти 80% украинцев готовы к продолжению карантина в связи с коронавирусом минимум на 1 месяц, а 59% - согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

Источник: результаты опроса КМИС с 22 по 30 апреля

Дословно: "Подавляющее большинство населения готово к продолжению карантина. В частности почти 80% (точнее 79%) готовы к продолжению его на 1 месяц и более, из них 70% на два месяца и более, и почти 60% опрошенных украинцев (точнее, 59%) согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно".

 

Детали: При этом 15% опрошенных ответили, что не соблюдают карантин, из них 11% ответили, что не соблюдают карантин, так как работают, и 4% - потому что считают требования чрезмерными.

Опрос проводился с 22 по 30 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки.

Было опрошено 2024 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

В выборку не включаются временно оккупированные территории АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним: 

  • На своем заседании 24 апреля Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Но для его реализации в Украине должна быть "благоприятная эпидемическая ситуация".
  • Карантинные меры планируют ослаблять с 12 мая, если не будет всплеска заболевания.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: карантинкоронавирусопросCovid-2019Украина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: