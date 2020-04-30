Большинство украинцев готовы сидеть на карантине сколько нужно
Почти 80% украинцев готовы к продолжению карантина в связи с коронавирусом минимум на 1 месяц, а 59% - согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.
Источник: результаты опроса КМИС с 22 по 30 апреля
Дословно: "Подавляющее большинство населения готово к продолжению карантина. В частности почти 80% (точнее 79%) готовы к продолжению его на 1 месяц и более, из них 70% на два месяца и более, и почти 60% опрошенных украинцев (точнее, 59%) согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно".
Детали: При этом 15% опрошенных ответили, что не соблюдают карантин, из них 11% ответили, что не соблюдают карантин, так как работают, и 4% - потому что считают требования чрезмерными.
Опрос проводился с 22 по 30 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки.
Было опрошено 2024 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.
В выборку не включаются временно оккупированные территории АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Напомним:
- На своем заседании 24 апреля Кабинет министров разработал четкий план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов. Но для его реализации в Украине должна быть "благоприятная эпидемическая ситуация".
- Карантинные меры планируют ослаблять с 12 мая, если не будет всплеска заболевания.