Большинство украинцев готовы сидеть на карантине сколько нужно

Почти 80% украинцев готовы к продолжению карантина в связи с коронавирусом минимум на 1 месяц, а 59% - согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно.

Источник: результаты опроса КМИС с 22 по 30 апреля

Дословно: "Подавляющее большинство населения готово к продолжению карантина. В частности почти 80% (точнее 79%) готовы к продолжению его на 1 месяц и более, из них 70% на два месяца и более, и почти 60% опрошенных украинцев (точнее, 59%) согласны соблюдать карантин столько, сколько нужно".

Детали: При этом 15% опрошенных ответили, что не соблюдают карантин, из них 11% ответили, что не соблюдают карантин, так как работают, и 4% - потому что считают требования чрезмерными.

Опрос проводился с 22 по 30 апреля методом телефонного интервью на основе случайной выборки.

Было опрошено 2024 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

В выборку не включаются временно оккупированные территории АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Напомним: