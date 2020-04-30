Уряд почав переговори з країнами ЄС, які хочуть запросити українців на сезонні роботи

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав роботу щодо перемовин з європейськими країнами, які висловлюють бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні офісу на сторінці у Facebook.

Зазначається, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко вже провів низку телефонних розмов з урядовцями країн ЄС, які дозволять сформувати єдиний ефективний механізм роботи.

"Наше завдання полягає в тому, щоб забезпечити можливість сезонних працівників з України працювати, подбавши про їхнє здоров'я та безпеку за кордоном. Також, ми маємо врахувати ризики і для тих, хто залишається в Україні, адже перетин кордону означає підвищену необхідність проводити обсервацію, щоб не допустити нових спалахів коронавірусної хвороби в Україні", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".