Уряд почав переговори з країнами ЄС, які хочуть запросити українців на сезонні роботи
Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції розпочав роботу щодо перемовин з європейськими країнами, які висловлюють бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні офісу на сторінці у Facebook.
Зазначається, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко вже провів низку телефонних розмов з урядовцями країн ЄС, які дозволять сформувати єдиний ефективний механізм роботи.
Нагадаємо, Кабінет міністрів заявив, що розглядатиме окремо кожен запит щодо сезонних працівників з України і прийматиме рішення виходячи з поточної епідемічної ситуації.
Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".