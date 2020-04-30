Все разделы
Укр / Рус

Кабмин начал переговоры со странами ЕС, желающими пригласить украинцев на сезонные работы

Четверг, 30 апреля 2020, 20:29

Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал работу по переговорам с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении офиса на странице в Facebook.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС, чтобы сформировать единый эффективный механизм работы.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность сезонных работников из Украины работать, позаботившись об их здоровье и безопасности за рубежом. Также, мы должны учесть риски и для тех, кто остается в Украине, ведь пересечение границы означает повышенную необходимость проводить обсервацию, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной болезни в Украине, - сказал Пристайко.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Темы: ЕСроботаКабинет министров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Премьер России заявил, что заразился коронавирусом

Подрыв машины украинского разведчика: двух россиян отправили за решетку

Арахамия заявил, что Тищенко должны наказать из-за скандала с рестораном

Саакашвили нашли новую должность – Арахамия

Арахамия полагает, что Рада вернется к привычному режиму 20 мая

Зеленский заговорил о необходимости выхода из карантина

Все главные новости...
ЕС
ЕС осудил кибератаки во время пандемии коронавируса
ЕС выделяет Западным Балканам 3,3 млрд евро на восстановление экономики
ЕС предоставил 123,5 млн гривен предпринимателям с Донбасса
Последние новости
20:40
Дело Гандзюк: Венедиктова уверяет, что ходатайств со стороны адвокатов не было
20:29
Кабмин начал переговоры со странами ЕС, желающими пригласить украинцев на сезонные работы
20:12
Ряд бывших президентов и премьеров Польши призвали бойкотировать выборы
19:55
Премьер России заявил, что заразился коронавирусом
19:40
ДокументВ Черкассах смягчили карантин
19:34
Коронавирус в Италии: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело
19:19
В Киевском СИЗО готовят шесть платных мест
19:12
Чистый доход "Укрпошты" за январь-март вырос на 12%
19:05
таблицаБольшинство украинцев готовы сидеть на карантине сколько нужно
19:02
Из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин отделения в Волынской областной больнице
Все новости...