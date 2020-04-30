Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин начал переговоры со странами ЕС, желающими пригласить украинцев на сезонные работы

Четверг, 30 апреля 2020, 20:29

Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции начал работу по переговорам с европейскими странами, которые выражают желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении офиса на странице в Facebook.

Отмечается, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко уже провел ряд телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС, чтобы сформировать единый эффективный механизм работы.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность сезонных работников из Украины работать, позаботившись об их здоровье и безопасности за рубежом. Также, мы должны учесть риски и для тех, кто остается в Украине, ведь пересечение границы означает повышенную необходимость проводить обсервацию, чтобы не допустить новых вспышек коронавирусной болезни в Украине, - сказал Пристайко.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕСроботаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
ЕС
Швеция поможет Турции со сближением в ЕС в обмен на вступление в НАТО
Бесплатный роуминг для украинцев в ЕС продлили еще на год
От Вильнюса до Вильнюса
Последние новости
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
10:16
Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров
10:07
фотоЗаглянуть в глубину мозга: 8 новых изображений от нейробиологов
10:01
Боррель опасается победы правых популистов на выборах в Европарламент
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
Все новости...
Реклама: