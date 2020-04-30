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Через спалах коронавірусу на Львівщині "закрили" село

Четвер, 30 квітня 2020, 21:24

На Львівщині у селі Давидів через спалах COVID-19 частково обмежили в’їзд та виїзд.

Джерело: hromadske

Деталі: Дільничний інспектор Тарас Король розповів, що поліцейські патрулюють основні виїзди та в’їзди села. Другорядні — перекриті бетонними плитами. У село пускають лише місцевих жителів. Зранку та ввечері усім, хто в’їжджає в населений пункт міряють температуру.

У Давидові Пустомитівського району експрес-тестування підтвердило понад 20 випадків коронавірусу.

Наразі медики намагаються встановити джерело інфікування.

У самому ж селі здійснюються посилені заходи з виявлення інфікованих та забезпечення порядку.

Теми: Львівщинакоронавірускарантин


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