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Из-за вспышки коронавируса на Львовщине "закрыли" село

Четверг, 30 апреля 2020, 21:24

Во Львовской области в селе Давыдов из-за вспышки COVID-19 частично ограничили въезд и выезд.

Источник: hromadske

Детали: Участковый инспектор Тарас Король рассказал, что полицейские патрулируют основные выезды и въезды села. Второстепенные - перекрыты бетонными плитами. В село пускают только местных жителей. Утром и вечером всем, кто въезжает в населенный пункт, меряют температуру.

В Давыдове Пустомытовского района экспресс-тестирование подтвердило более 20 случаев коронавируса.

Сейчас медики пытаются установить источник инфицирования.

В самом же селе осуществляются усиленные меры по выявлению инфицированных и обеспечения порядка.

Темы: Львовщинакоронавирускарантин


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