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На Рівненщині за добу майже 30 заражень на коронавірус та одна померла

Четвер, 30 квітня 2020, 22:17

Станом на 30 квітня в Рівненській області підтверджено 27 нових випадків захворювання на COVID-19 та один випадок смерті раніше госпіталізованої жінки.

Джерело: голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook

Деталі: Він зазначив, що 15 із 27 нових захворілих – жителі Рівного.

Вік хворих – від 6 до 75 років.

Померла 67-річна жителька Володимирецького району, раніше госпіталізована до Сарненської центральної районної лікарні.

Пряма мова Коваля: "Таким чином на Рівненщині зареєстровано 665 випадків захворювання на COVID-19. Із них уже 16 летальних, 66 людей одужали. Наразі на перевірці в Рівненському обласному лабораторному центрі 150 зразків. Загалом з початку спалаху COVID-19 на Рівненщині ПЛР-методом перевірили 2576 людей".

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: Перший мільйон людей вилікувався від коронавірусної хвороби.

Українська правда
Теми: Рівненська областькоронавірусепідемія


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