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На Ровенщине за сутки почти 30 заражений коронавирусом и одна умершая

Четверг, 30 апреля 2020, 22:17
На Ровенщине за сутки почти 30 заражений коронавирусом и одна умершая

По состоянию на 30 апреля в Ровенской области подтверждено 27 новых случаев заболевания COVID-19 и один случай смерти ранее госпитализированного женщины.

Источник: председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль в Facebook

Детали: Он отметил, что 15 из 27 новых заболевших - жители Ровно.

Возраст больных - от 6 до 75 лет.

Умерла 67-летняя жительница Владимирецкого района, ранее госпитализирована в Сарненской центральной районной больницы.

Прямая речь Коваля: "Таким образом в Ровенской зарегистрировано 665 случаев заболевания COVID-19. Из них уже 16 летальных, 66 человек выздоровели. Сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 150 образцов. Всего с начала вспышки COVID- 19 Ровенской ПЦР-методом проверили 2576 человек".

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Украинская правда
Темы: Ровенская областькоронавирусэпидемия
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