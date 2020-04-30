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Жінку, яка гуляла з головою своєї доньки, взяли під варту в Харкові

Четвер, 30 квітня 2020, 23:26
Жінку, яка гуляла з головою своєї доньки, взяли під варту в Харкові

Ленінській районний суд Харкова обрав запобіжний захід жительці селища Подвірки Дергачівського району, яку підозрюють у вбивстві власної 13-річної дитини. Її взяли під варту на 60 діб.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Спочатку 38-річна підозрювана почала кричати до судді Віктора Вікторова, що її справжній суддя – Бог.

Суддя зробив підозрюваній зауваження. Оскільки вона продовжувала кричати, Вікторов покинув залу.

Кореспонденти повідомляють, що згодом суддя повернувся і намагався продовжити розгляд, але підозрювана і далі його перебивала. Коли Вікторов зачитав ім'я жінки, вона заявила, що це не її ім'я і не слухатиме те, що її не стосується.

Врешті решт підозрювану вивели із зали суду. Слідчий просив взяти її під варту без можливості внесення застави, а державний адвокат просила домашнього арешту.

Суд задовольнив клопотання прокурора та взяв підозрювану під варту на 60 діб.

Що було раніше: Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із відрізаною головою людини. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківська областьвбивствосуд
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