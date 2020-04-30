Усі розділи
Укр / Рус

Жінку, яка гуляла з головою своєї доньки, взяли під варту в Харкові

Четвер, 30 квітня 2020, 23:26

Ленінській районний суд Харкова обрав запобіжний захід жительці селища Подвірки Дергачівського району, яку підозрюють у вбивстві власної 13-річної дитини. Її взяли під варту на 60 діб.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Спочатку 38-річна підозрювана почала кричати до судді Віктора Вікторова, що її справжній суддя – Бог.

Суддя зробив підозрюваній зауваження. Оскільки вона продовжувала кричати, Вікторов покинув залу.

Кореспонденти повідомляють, що згодом суддя повернувся і намагався продовжити розгляд, але підозрювана і далі його перебивала. Коли Вікторов зачитав ім'я жінки, вона заявила, що це не її ім'я і не слухатиме те, що її не стосується.

Врешті решт підозрювану вивели із зали суду. Слідчий просив взяти її під варту без можливості внесення застави, а державний адвокат просила домашнього арешту.

Суд задовольнив клопотання прокурора та взяв підозрювану під варту на 60 діб.

Що було раніше: Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із відрізаною головою людини. 

Теми: Харківська областьвбивствосуд


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в "Епіцентрі"

відеоОнлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком

Прем'єр Росії заявив, що заразився коронавірусом

Підрив авто українського розвідника: двох росіян відправили за грати

Арахамія заявив, що Тищенка мають покарати через скандал із рестораном

Саакашвілі знайшли нову посаду – Арахамія

Усі головні новини...
Харківська область
Дитину, яку шукали пів тисячі силовиків і волонтерів, знайшли мертвою
Через спалах коронавірусу закриють лікарню на Харківщині: заразилися 11 медиків
Чумак про висновок ТСК по Балаклії: Нащо заплутувати і так не просте розслідування
Останні новини
23:58
На Буковині майже сотня нових заражень за добу
23:26
відеоЖінку, яка гуляла з головою своєї доньки, взяли під варту в Харкові
22:57
В Італії оштрафували албанських лікарів, які перед від’їздом влаштували вечірку
22:38
Генпрокурор обіцяє вивчити ситуацію із масками в "Епіцентрі"
22:17
На Рівненщині за добу майже 30 заражень на коронавірус та одна померла
21:56
Новини 30 квітня: жінка з ножем та головою, "слуга" на Кіпрі
21:48
відеоОнлайн-школа: урок про російську агресію замінили на відео з Усиком
21:37
Економічні новини дня: RAB-тарифи та новий антикризовий закон
21:24
Через спалах коронавірусу на Львівщині "закрили" село
21:22
Венедіктова пояснила, чому закрили справу про погрози Портнова прокурору
Усі новини...