Жінку, яка гуляла з головою своєї доньки, взяли під варту в Харкові

Ленінській районний суд Харкова обрав запобіжний захід жительці селища Подвірки Дергачівського району, яку підозрюють у вбивстві власної 13-річної дитини. Її взяли під варту на 60 діб.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Спочатку 38-річна підозрювана почала кричати до судді Віктора Вікторова, що її справжній суддя – Бог.

Суддя зробив підозрюваній зауваження. Оскільки вона продовжувала кричати, Вікторов покинув залу.

Кореспонденти повідомляють, що згодом суддя повернувся і намагався продовжити розгляд, але підозрювана і далі його перебивала. Коли Вікторов зачитав ім'я жінки, вона заявила, що це не її ім'я і не слухатиме те, що її не стосується.

Врешті решт підозрювану вивели із зали суду. Слідчий просив взяти її під варту без можливості внесення застави, а державний адвокат просила домашнього арешту.

Суд задовольнив клопотання прокурора та взяв підозрювану під варту на 60 діб.

Що було раніше: Поліція Харкова затримала на вулиці оголену жінку із ножем, яка тримала пакет із відрізаною головою людини.