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Женщину, которая гуляла с головой своей дочери, взяли под стражу в Харькове

Четверг, 30 апреля 2020, 23:26
Женщину, которая гуляла с головой своей дочери, взяли под стражу в Харькове

Ленинской районный суд Харькова избрал меру пресечения жительнице поселка Подворки Дергачевского района, которую подозревают в убийстве собственного 13-летнего ребенка. Ее взяли под стражу на 60 суток.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сначала 38-летняя подозреваемая начала кричать судье Виктору Викторову, что ее настоящий судья - Бог.

Судья сделал подозреваемой замечания. Поскольку она продолжала кричать, Викторов покинул зал.

Корреспонденты сообщают, что со временем судья вернулся и пытался продолжить рассмотрение, но подозреваемая и дальше его перебивала. Когда Викторов зачитал имя женщины, она заявила, что это не ее имя и не слушала то, что ее не касается.

В конце концов подозреваемую вывели из зала суда. Следователь просил взять ее под стражу без возможности внесения залога, а государственный адвокат просила домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и взял подозреваемую под стражу на 60 суток.

Что было раньше: Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой человека.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковская областьубийствосуд
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