Женщину, которая гуляла с головой своей дочери, взяли под стражу в Харькове

Ленинской районный суд Харькова избрал меру пресечения жительнице поселка Подворки Дергачевского района, которого подозревают в убийстве собственной 13-летнего ребенка. Ее взяли под стражу на 60 суток.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сначала 38-летняя подозреваемая начала кричать судье Виктора Викторова, что ее настоящий судья - Бог.

Судья сделал подозреваемой замечания. Поскольку она продолжала кричать, Викторов покинул зал.

Корреспонденты сообщают, что со временем судья вернулся и пытался продолжить рассмотрение, но подозреваемая и дальше его перебивала. Когда Викторов зачитал имя женщины, она заявила, что это не ее имя и не слушать то, что ее не касается.

В конце концов подозреваемого вывели из зала суда. Следователь просил взять его под стражу без возможности внесения залога, а государственный адвокат просила домашнего ареста.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и взял подозреваемого под стражу на 60 суток.

Что было раньше: Полиция Харькова задержала на улице обнаженную женщину с ножом, которая держала пакет с отрезанной головой человека.