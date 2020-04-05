В Україну повернулося ще майже 11 тисяч громадян

За минулу добу в Україну повернулися майже 11 тисяч громадян.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС".

Залишили Україну понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.

Зранку у пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає".

Деталі: У пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Нагадаємо,