В Україну повернулося ще майже 11 тисяч громадян
За минулу добу в Україну повернулися майже 11 тисяч громадян.
Джерело: Держприкордонслужба
Дослівно: "Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС".
Залишили Україну понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.
Зранку у пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає".
Деталі: У пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.
4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну.
За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.
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Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС
Нагадаємо,
- 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
- Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.
- З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.
- За даними МЗС, станом на вечір 28 березня в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян.