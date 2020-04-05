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В Україну повернулося ще майже 11 тисяч громадян

Неділя, 5 квітня 2020, 12:53
В Україну повернулося ще майже 11 тисяч громадян

За минулу добу в Україну повернулися майже 11 тисяч громадян. 

Джерело: Держприкордонслужба 

Дослівно: "Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС".

Залишили Україну понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.

Зранку у пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає". 

Деталі: У пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну.

За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.

Знати більше: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Як Україна закриває кордони від 28 березня: пояснення МЗС

Нагадаємо, 

  • 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця дня 27 березня державний кордон буде закрито, про громадян України, які залишаться поза її межами, будуть піклуватися дипломати.
  • Після звістки про закриття Україною кордонів тисячі українців утворили черги на польсько-українському кордоні, намагаючись залишити територію Польщі.
  • З 28 березня Україна повністю припинила пасажирське авіасполучення. Українці зможуть повернутись з-за кордону на батьківщину через окремі пункти пропуску на кордоні пішки або на власному автотранспорті.
  • За даними МЗС, станом на вечір 28 березня в Україну за сприяння дипустанов повернулися 129 716 громадян

Українська правда

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Теми: карантинПрикордонна служба
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