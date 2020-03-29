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На карантині через COVID-19 за кордоном 171 українець — МЗС

Неділя, 29 березня 2020, 09:44
На карантині через COVID-19 за кордоном 171 українець — МЗС

На карантині у 15 країнах світу через коронавірус перебуває 171 громадянин України. 

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ. 

Деталі: Зокрема, станом на 20:00 28 березня, на карантині українці перебувають у таких країнах: Австралія - 1, Азербайджан - 1, Бельгія - 1, Бразилія - 16, В'єтнам - 9, Італія - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нігерія - 2, Нідерланди - 1, ОАЕ - 3, Польща - 107, Румунія - 5, РФ - 1.

За даними МЗС, 27 громадян проходять лікування в Австрії (3), Домінікані (4), Іспанії (1), Італії (5), Нігерії (2), у Нідерландах (1), ОАЕ (2), Польщі (2), на Сейшельських островах (1),  а також у США (1),  ФРН (4) та у Швейцарії (1). 

129 716 громадян повернулися в Україну за сприяння дипустанов. 

Дослівно: "4 громадянки за кордоном померли. 8 громадян одужали:  Японія - 4, Італія 2, Польща та ФРН - по одному". 

Знати більше: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі  

Нагадаємо, 

  • Станом на 22:00 28 березня в Україні зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Внаслідок ускладнень померли 4 людини, одна - вилікувалась
  • Станом на 5:00 29 березня у світі зареєстрували 663,8 тис. випадків зараження коронавірусом, 28 березня інфікованих було 593,3 тисяч. Майже 20 тисяч нових заражень зафіксовано у США. 

Українська правда

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Теми: коронавірускарантин
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