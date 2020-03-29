На карантині через COVID-19 за кордоном 171 українець — МЗС

На карантині у 15 країнах світу через коронавірус перебуває 171 громадянин України.

Джерело: пресслужба Міністерства закордонних справ.

Деталі: Зокрема, станом на 20:00 28 березня, на карантині українці перебувають у таких країнах: Австралія - 1, Азербайджан - 1, Бельгія - 1, Бразилія - 16, В'єтнам - 9, Італія - 10, Катар - 1, Китай - 1, Молдова - 1, Нігерія - 2, Нідерланди - 1, ОАЕ - 3, Польща - 107, Румунія - 5, РФ - 1.

За даними МЗС, 27 громадян проходять лікування в Австрії (3), Домінікані (4), Іспанії (1), Італії (5), Нігерії (2), у Нідерландах (1), ОАЕ (2), Польщі (2), на Сейшельських островах (1), а також у США (1), ФРН (4) та у Швейцарії (1).

129 716 громадян повернулися в Україну за сприяння дипустанов.

Дослівно: "4 громадянки за кордоном померли. 8 громадян одужали: Японія - 4, Італія 2, Польща та ФРН - по одному".

Знати більше:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо,