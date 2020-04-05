На Львівщині зафіксували першу смерть від COVID-19

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Неділя, 5 квітня 2020, 13:21

У Львівській області зафіксовано першу смерть внаслідок коронавірусної інфекції. 

Джерело: в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, повідомляє Львівська ОДА 

Пряма мова Васька: "Це – 69-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ)".

Деталі: За даними Васька, у пацієнта також були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

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Нагадаємо, 

  • Станом на 10:00 5 квітня в Україні зафіксовано 1251 випадок захворювання на COVID-19, 32 - летальнІ, 25 людей одужали, повідомили у ЦГЗ. 
  • Мер Києва Віталій Кличко заявив, що за минулу добу у Києві захворіла 31 людина, загалом зафіксовано 245 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус Львівщина


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