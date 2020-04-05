На Львівщині зафіксували першу смерть від COVID-19

У Львівській області зафіксовано першу смерть внаслідок коронавірусної інфекції.

Джерело: в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, повідомляє Львівська ОДА

Пряма мова Васька: "Це – 69-річний чоловік. Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ)".

Деталі: За даними Васька, у пацієнта також були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

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