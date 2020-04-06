Україна вже на 53 місці серед країн, де виявлено коронавірус

В Україні 3 березня зафіксували перший випадок захворювання новим коронавірусом, наразі в країні вже 1308 випадків COVID-19.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: За останню добу в Україні на коронавірус захворіло 83 особи.

Загалом у світі з 1 273 794 випадків захворювання 260 193 особи одужало та 69 419 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Наразі у США зафіксували 337 274 випадки зараження, в Іспанії – 131 646, в Італії – 128 948, в Німеччині – 100 123, Франції – 93 780 , Ірані – 58 226 .

У Китаї, де пік епідемії минув, зафіксовано 82 602 випадки зараження COVID-19.

Найбільше жертв зареєстрували в Італії – 15 887 (525 за останню добу). В Іспанія - 12 641 (694) смертей. Крім того, у Франції – 8078 (518) смертей, у Великій Британії – 4934 (621), в Ірані – 3603 (151).

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Нагадаємо:

В Україні станом на 22:00 5 квітня зафіксовано 1308 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 37 випадки - летальні. 28 осіб одужали.

25 березня кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Група вчених із лондонського Імперського коледжу дійшла висновку, що якби людство не вжило заходів, від коронавірусної хвороби Covid-19 могли б померти 40 мільйонів людей.

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