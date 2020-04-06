Син померлої від коронавірусу у Білорусі написав заяву на Лукашенка

У Білорусі чоловік, мати якого померла від коронавірусу, просить правоохоронців порушити кримінальну справу проти президента Олександра Лукашенка через його бездіяльність.

Джерело: "БЕЛСАТ"

Текст заяви Олександра Матвєєва: "Вимагаю порушити кримінальну справу стосовно Лукашенка Олександра Григоровича, 30.08.1954 р.н., уродженця сел. Копись, Республіка Білорусь.

Який, перебуваючи на посаді президента республіки Білорусь, не прийняв необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу, в результаті чого 02.04.2020 року в обласній клінічній лікарні міста Вітебська померла Матвєєва Лідія Дмитрівна".

Деталі: Матвєєв вважає, що влада Білорусі не надає жодної інформації людям щодо ситуації з хворобою у країні: прізвища загиблих не публікуються офіційно, все ховається.

На його думку, Білорусі необхідний карантин. Сам Матвєєв живе у Франції.

4 квітня Матвєєву поховали в закритій труні на армійському кладовищі в Полоцьку. У той же день до родичів померлої приїхали співробітники міліції з перевіркою за заявою.

Жінка померла 2 квітня, за словами сина, їй тричі змінювали діагноз: "Ніяких офіційних коментарів від лікарні ми не отримали, додзвонитися було неможливо. Про її стан і смерть ми змогли дізнатися лише через знайомих лікарів. Діагноз коронавірус був поставлений тільки в морзі".

Крім того, до того як жінку перевили до реанімації її лікували у загальній палаті із ще кількома пацієнтами, що наразі із цими людьми родичі померлої не знають.

6 квітня МОЗ Білорусі повідомляв про смерть 13 людей від коронавірусу. Імен білоруський МОЗ не озвучує.

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