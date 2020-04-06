Зеленський подякував Помпео за гроші для боротьби з COVID-19
Президент Володимир Зеленський подякував держсекретарю США Майку Помпео за 1,2 мільйони доларів, які Сполучені Штати виділили Україні для боротьби з COVID-19.
Джерело: Twitter-сторінка президента, Офіс президента
Дослівно: "Поговорив із держсекретарем США Майком Помпео. Вдячний США за виділення $1,2 млн на боротьбу з COVID-19.
США зараз в епіцентрі пандемії. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто бореться з хворобою. Бажаю США успішно пройти ці випробування".
Деталі: Також під час розмови Зеленський і Помпео обговорили можливість отримання Україною від США кредитних гарантій: "необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які Україна планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів".
За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі у США 339 тисяч хворих на коронавірус, з них майже 10 тисяч осіб померли, майже 18 тисяч - вилікувалися.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус
Передісторія:
- Міжнародний валютний фонд оголосив підтримку у розмірі 50 млрд доларів для країн, що постраждали внаслідок коронавірусу.
- Поширення китайського коронавіруса буде коштувати глобальній економіці більш як 280 мільярдів доларів в першому кварталі 2020 року.
- У МВФ заявили, що коронавірус може спричинити скорочення світової економіки на 0,1%.