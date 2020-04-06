Зеленський подякував Помпео за гроші для боротьби з COVID-19

Президент Володимир Зеленський подякував держсекретарю США Майку Помпео за 1,2 мільйони доларів, які Сполучені Штати виділили Україні для боротьби з COVID-19.

Джерело: Twitter-сторінка президента, Офіс президента

Дослівно: "Поговорив із держсекретарем США Майком Помпео. Вдячний США за виділення $1,2 млн на боротьбу з COVID-19.

США зараз в епіцентрі пандемії. Поділяю біль тисяч американців, які втратили близьких, щиро бажаю якнайшвидшого одужання тим, хто бореться з хворобою. Бажаю США успішно пройти ці випробування".

Деталі: Також під час розмови Зеленський і Помпео обговорили можливість отримання Україною від США кредитних гарантій: "необхідних для стабілізації економіки – на додаток до ресурсів, які Україна планує отримати від МВФ, Світового банку та інших іноземних партнерів".

За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі у США 339 тисяч хворих на коронавірус, з них майже 10 тисяч осіб померли, майже 18 тисяч - вилікувалися.

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