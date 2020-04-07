У Чорнобильський зоні досі гасять пожежі  

У Чорнобильській зоні ще горить суха трава на території близько 10 гектарів, але Державна служба з надзвичайних ситуацій контролює ситуацію і продовжує гасіння пожежі.

Джерело: повідомлення ДСНС станом на 7 ранку 7 квітня

Дослівно: "Станом на 07:00 на території Котовського лісництва Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення спостерігається пожежа трав’яного настилу та лісової підстилки між смт Поліське та с. Володимирівка (10, 16 квартал) на площі близько 6,5 га та поблизу с. Рудня Осошня (58, 77, 79 квартал) на площі близько 4 га.

Ситуація повністю контрольована. Роботи тривають.

До гасіння залучено 120 чол. та 29 од. техніки, у тому числі від ДСНС 54 чол. о/с та 10 од. техніки, з них один вертоліт Мі-8, яким 6 квітня здійснено 19 скидів – 38 т. води, всього з початку робіт авіацією ДСНС здійснено 61 скид - 174 т. води.

На даний час вертольотами ДСНС проводиться повітряна розвідка".

Деталі: ДСНС уточнює, що "радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень": Київ – 0,013 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год.

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення рівні потужності еквівалентної дози гамма випромінювання не змінилися (м. Чорнобиль – 0,2 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,55 мР/год, на КДП Дитятки 0,1 мР/год при контрольно допустимому рівні до 0,2 мР/год).

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