Коронавірус: за добу в Україні захворіли 9 дітей і 32 медики

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Вівторок, 7 квітня 2020, 11:51

За минулу добу, 6 квітня, в України підтвердили захворювання на COVID-19 серед 9 дітей та 32 медичних працівників.

Джерело: брифінг головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Пряма мова: "За минулу добу ми зареєстрували 143 випадки коронавірусної хвороби, всі вони підтверджені лабораторним методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Зі 143 зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби 9 випадків зареєстровано у дітей і, на жаль, 32 медичних працівників".

Деталі: До лікарень із 143 осіб госпіталізували 35 осіб, з них 2-є дітей і один медпрацівник. Із 35 госпіталізованих - 7 знаходяться на апараті штучної вентиляції легень.

Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксовано вже 1462 випадки захворювання на COVID-19, із них 45 – летальних, одужали після коронавірусу 28 осіб.

Серед 7-ми летальних випаків за 6 квітня – люди віком від 42 до 73 років. Летальний випадок в Олександрівській лікарні ще не потрапив до загальної статистики.

Також, за словами головного санлікаря, за минулу добу була виявлена 521 особа, серед них 41 дитина, з підозрою на COVID-19.

Доповнюється...

Альона Мазуренко, УП
Теми: Covid-2019 коронавірус Україна діти медицина


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