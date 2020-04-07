Лукашенко все ще противиться карантину: Жерти що будемо?
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що ввести карантин або комендантську годину дуже просто, але завершити посівну кампанію або доїти корів "дистанційно" не вийти.
Джерело: TUT.BY з посиланням на сюжет телеканалу "Білорусь 1"
Пряма мова Лукашенко: "Нафта нафтою, але її на стіл не подаси. Питання продовольства, як я вже сказав, стоїть гостро. Тому я вимагаю в найкоротші терміни завершити посівну кампанію. Весь цикл сільгоспробіт протягом року взяти на жорсткий контроль.
Це стосується помічників президента і уповноважених по областях. Завдання № 1 – і важливішого за нього немає.
Бо, як у нас тут просторікують кругом: карантин, комендантська година і інше. Слухайте, це найпростіше, це ми зробимо протягом доби, але жерти що будемо?"
Деталі: За словами Лукашенка, карантин тільки внесе розкол в суспільство, оскільки є робота, яку неможливо зробити "на удальонці" (президент Білорусі навів приклад з доїнням корів), а також незрозуміло, чи зберігати заробітну плату тим, хто не може працювати дистанційно і сидів би вдома.
Разом з тим видання відзначає, що під петицією з вимогою до влади Білорусі ввести в країні карантин через спалах коронавірусу підписалися вже понад 150 тисяч осіб.
Її автори вважають, що в країні "відбувається повне ігнорування хвороби і неправильне інформування жителів".
За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, з моменту реєстрації першого випадку зараження коронавірусом у Білорусі інфіковані 700 осіб. З них 53 вже одужали, в лікарнях під наглядом медиків перебувають 634 людини, померли 13 осіб.
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство.
- Він висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь. Лукашенко також планує парад на 9 травня. При цьому ще й планує відвідати парад у Москві.