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Лукашенко все ще противиться карантину: Жерти що будемо?

Вівторок, 7 квітня 2020, 15:18
Лукашенко все ще противиться карантину: Жерти що будемо?

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що ввести карантин або комендантську годину дуже просто, але завершити посівну кампанію або доїти корів "дистанційно" не вийти.

Джерело: TUT.BY з посиланням на сюжет телеканалу "Білорусь 1"

Пряма мова Лукашенко: "Нафта нафтою, але її на стіл не подаси. Питання продовольства, як я вже сказав, стоїть гостро. Тому я вимагаю в найкоротші терміни завершити посівну кампанію. Весь цикл сільгоспробіт протягом року взяти на жорсткий контроль.

Це стосується помічників президента і уповноважених по областях. Завдання № 1 – і важливішого за нього немає.

Бо, як у нас тут просторікують кругом: карантин, комендантська година і інше. Слухайте, це найпростіше, це ми зробимо протягом доби, але жерти що будемо?"

Деталі: За словами Лукашенка, карантин тільки внесе розкол в суспільство, оскільки є робота, яку неможливо зробити "на удальонці" (президент Білорусі навів приклад з доїнням корів), а також незрозуміло, чи зберігати заробітну плату тим, хто не може працювати дистанційно і сидів би вдома.

Разом з тим видання відзначає, що під петицією з вимогою до влади Білорусі ввести в країні карантин через спалах коронавірусу підписалися вже понад 150 тисяч осіб.

Її автори вважають, що в країні "відбувається повне ігнорування хвороби і неправильне інформування жителів".

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, з моменту реєстрації першого випадку зараження коронавірусом у Білорусі інфіковані 700 осіб. З них 53 вже одужали, в лікарнях під наглядом медиків перебувають 634 людини, померли 13 осіб.

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: БілоруськоронавірусCovid-2019
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