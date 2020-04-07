СБУ скасувала акт про засекречені декларації керівництва – НАЗК

Голова Служби безпеки України Іван Баканов скасував акт, який дозволяв керівництву СБУ не подавати відкриті декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Джерело: сайт НАЗК

Дослівно: "Всупереч закону в 2016 році СБУ затвердила акт, що встановлював щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників Служби правила подання декларацій. Це дозволило вказаним особам уникати фінансового контролю зі сторони НАЗК.

Голова НАЗК Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову припис щодо усунення порушення закону "Про запобігання корупції" та скасування зазначеного незаконного акту. На виконання припису СБУ скасувала незаконний акт".

Деталі: В НАЗК нагадали, що 19 липня 2019 року агентство затвердило Порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ стосовно окремих категорій осіб.

Відповідно до вимог закону, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами президента, що не становлять державної таємниці, мають подавати відкриті декларації до НАЗК.

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