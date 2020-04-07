СБУ скасувала акт про засекречені декларації керівництва – НАЗК
Голова Служби безпеки України Іван Баканов скасував акт, який дозволяв керівництву СБУ не подавати відкриті декларації до Національного агентства з питань запобігання корупції.
Джерело: сайт НАЗК
Дослівно: "Всупереч закону в 2016 році СБУ затвердила акт, що встановлював щодо керівництва СБУ відмінні від інших працівників Служби правила подання декларацій. Це дозволило вказаним особам уникати фінансового контролю зі сторони НАЗК.
Голова НАЗК Олександр Новіков вніс голові СБУ Івану Баканову припис щодо усунення порушення закону "Про запобігання корупції" та скасування зазначеного незаконного акту. На виконання припису СБУ скасувала незаконний акт".
Деталі: В НАЗК нагадали, що 19 липня 2019 року агентство затвердило Порядок здійснення заходів фінансового контролю в СБУ стосовно окремих категорій осіб.
Відповідно до вимог закону, у 2020 році посадові особи СБУ, які призначаються та звільняються з посад актами президента, що не становлять державної таємниці, мають подавати відкриті декларації до НАЗК.
Передісторія:
- У грудні 2016 року повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції не має доступу до електронних декларацій співробітників СБУ, бо їх засекретили.
- У СБУ заявляли, що всі співробітники відомства подали електронні декларації до 30 жовтня з особистим електронним підписом, але вони не доступні широкому загалу.
- У березні 2017 року у НАЗК заявили, що у реєстрі електронних декларацій є декларації всіх керівників СБУ, але розпочати їх перевірку можна лише після затвердження окремого порядку та отримання доступу до державної таємниці.
- Засекречення декларацій СБУ дозволило приховувати інформацію про свої статки колишньому першому заступнику голови Служби зовнішньої розвідки Сергію Семочку. Журналісти оприлюднили інформацію, що його сім'я нібито володіє трьома будинками загальною вартістю близько $8 млн, а родичі мають російські паспорти.
- Уникав декларування також скандальний експерший заступник голови СБУ Павло Демчина, який офіційно мешкав у відомчому гуртожитку СБУ, хоча насправді живе у розкішному заміському маєтку і володіє елітними автівками. Щодо нього НАБУ розслідувало можливе незаконне збагачення і зловживання службовим становищем.
- У e-деклараціях зазвичай вказано посаду, але точна адреса декларанта та членів його родини не висвічується, навіть у графі нерухомості вказується лише населений пункт квартири, землі або дачі.