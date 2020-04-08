Коронавірус виявили у 6 медиків на Рівненщині та у 2 на Закарпатті

За минулу добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 6 медпрацівниць Сарненської ЦРЛ та 2 медичних працівників на Закарпатті.

Джерело: пресслужба Закарпатської ОДА, оперативний штаб при Рівненській ОДА

Деталі: За минулу добу на Рівненщині підтверджено 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Це 69-річний чоловік з Сарн, 48-річна мешканка Рівного та медичний персонал Сарненської ЦРЛ віком від 38 до 55 років (5 медсестер та санітарка відділення анестезіології та інтенсивної терапії).

Медики, у яких виявлено вірус, мають безсимптомний перебіг хвороби. Дослідження медичного персоналу проводилось в рамках моніторингу стану здоров'я основної групи ризику та для запобігання виникненню внутрішньогоспітальної інфекції.

Станом на 10.00 8 квітня в області офіційно зафіксовано 51 випадок коронавірусу, з них шість – летальних, троє людей одужали.

Також за добу, що минула, на Закарпатті 5 особам підтверджено діагноз COVID-19, двоє з яких медичні працівники. Загалом в області діагноз COVID-19 встановлено 43 особам, четверо з яких медичні працівники.

Що було раніше: 7 квітня повідомлялось, що захворювання на коронавірус підтвердили у 21 медика на Кіровоградщині.

Станом на 6 квітня коронавірус було підтверджено у 44 медичних працівників в Тернопільській області

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