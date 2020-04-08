Власник затонулого в Одесі танкера "DELFI" домовився з Венедіктовою про демонтаж судна
Судновласник затонулого в Одесі танкера "DELFI" запевнив генерального прокурора Ірину Венедіктову, що найближчим часом забере судно з берега за власний кошт.
Джерело: пресслужба Офісу генерального прокурора
Пряма мова Венедіктової: "Компанія запевнила, що має твердий намір усунути наслідки аварії власним коштом. Я сподіваюся, що виконання цієї обіцянки судновласника буде таким же оперативним, як і його реакція на увагу Офісу генпрокурора до справи затонулого танкера.
Вкотре акцентую увагу, що всі процедури мають відбуватися не тільки швидко, а і в рамках чинного законодавства і з дотриманням екологічних норм".
Деталі: Згідно із повідомленням, наразі компанія готує на погодження План проведення робіт із підйому та демонтажу танкера.
У листі до ОГП представник власника судна заявив, що затримка демонтажу танкера відбулась нібито через "зацікавленість окремих людей в освоєнні бюджетних коштів".
У компанії, яка володіє танкером, також заявили, що аварія судна не спричинила погіршення екологічної ситуації в акваторії Чорного моря.
Що було раніше: В ОГП нагадали, що власник судна мав до 31 березня 2020 року здійснити заходи для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту. 1 квітня 2020 року Венедіктова взяла справу на контроль.
За цим фактом триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо порушення правил безпеки руху або експлуатації водного транспорту.
Передісторія:
- 22 листопада поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі", власник якого не дозволяв екіпажу залишити судно, а рятувальні катери не могли підійти до нього через шторм.
- Тоді повідомлялося, що на борту немає вантажу, який би загрожував екологічній ситуації Одещини. Але судно не мало відповідних реєстраційних документів.
- Однак вдень 22 листопада аналізи показали перевищення допустимої концентрації нафтопродуктів у воді в 53 рази.
- 23 листопада Держекоінспекція Кримсько-Чорноморського округу прозвітувала, що вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії перевищує гранично допустиму концентрацію в 157 разів.