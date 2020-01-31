В Одесі вимагають прибрати затонулий танкер Delfi з пляжу

Капітан Одеського порту Кирилл Цюпко вимагає, щоб бункерувальник Delfi, який сів на мілину на одеському пляжі наприкінці листопада 2019 року, прибрали до 31 березня 2020 року.

Джерело: "Радіо Свобода", засідання робочої комісії з питань прибирання бункерувальника в Одеській ОДА

Дослівно Цюпко: "23 січня представник судновласник отримав від мене вимоги, він їх суттєво не заперечував. Тільки просив трохи більше часу на певні технологічні моменти, але він згодний із усім.

Компетентний план підйому судна в Україні готує тільки один науково-дослідницький інститут, тижня на розробку плану їм мало, потрібно два тижні".

Деталі: За словами начальника державної екологічної інспекції Кримського-Чорноморського округу Олександра Ставнійчука, 3 лютого інспекція передасть Адміністрації морських портів припис про необхідність привести одеську акваторію в належний стан.

АМПУ також готує паралельний план прибирання судна, якщо судновласник змінить свою думку щодо цієї процедури.

Заступник голови облдержадміністрації Одеси Денис Ванаш заявив, що державні структури мають підключитися, якщо план підйому не буде виконуватися.

Раніше АМПУ заявляла про два плани з прибирання бункерувальника – розпилити його або відтягнути в порт. Наразі пробоїни є на обох бортах, що може ускладнити процес буксирування. Максимальний термін робіт – 120 діб, проте можливі відхилення через погодні умови.

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