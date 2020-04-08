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Конституційний суд побачив наступ на права людини в законодавчій ініціативі Ради

Середа, 8 квітня 2020, 17:32
Конституційний суд побачив наступ на права людини в законодавчій ініціативі Ради

Конституційний суд застерігає народних депутатів від необґрунтованих законодавчих змін, які можуть погіршити права людини в Україні.

Джерело: повідомлення на сайті КСУ

Деталі: У суді зазначили, що вивчають текст зареєстрованого у Верховній Раді законопроєкту № 3300 про зміни до закону України "Про Конституційний суд України" в частині посилення незалежності та поліпшення ефективності функціонування органу конституційної юрисдикції.

Судді вказують, що їхній попередній аналіз засвідчив: у цьому законопроекті не враховано комплексного підходу щодо пропозицій КСУ, наданих до парламенту, натомість передбачено суттєві обмеження певних конституційних прав.

Дослівно: "Конституційний суд України не схвалює спроб необґрунтованих законодавчих змін, які можуть погіршити права людини в Україні, і наполягає, що такі зміни повинні ухвалюватися виважено, аргументовано, після проведення фахових дискусій із залученням експертів, у тому числі Венеційської комісії, про що неодноразово наголошувала Рада Європи".

Що передувало: Народний депутат від "Слуги народу" Галина Третьякова подала до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується перевезти Конституційний суд України у Харків.

Ще нардеп пропонує відібрати у юридичних осіб можливість подавати скарги у КСУ через уповноважених осіб.

Законопроєктом пропонується також унормувати процедуру розгляду справ у суді, закріпити нові положення, що присвячені актам КСУ, зокрема удосконаленню порядку виконання рішень та висновків суду.

Передбачене також внесення змін до адміністративного, цивільного та господарського процесуального законодавства, спрямованих на усунення неоднозначностей, що виникають у процесі перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, а саме в частині порядку і строку подання заяви про перегляд судового рішення за вказаними обставинами.

Українська правда
Теми: КСВерховна Рада
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