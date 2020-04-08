Адвокати Порошенка назвали нові справи від Венедіктової юридичним абсурдом

Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка вважають відкриття нових справ проти їхнього підзахисного продовженням переслідувань, а відкриття справ за видання президентом указів назвали юридичним трешем і абсурдом.

Джерело: адвокати Ілля Новиков та Ігор Головань

Пряма мова Новікова: "Конкретно це рішення – це спроба звернути в нову обгортку ситуацію, яка розвивалася напередодні відставки прокурора Рябошапки...

Були опубліковані проекти підозр, які Венедиктова намагалася переконати Рябошапку підписати. Рябошапка відмовився. В одному зі своїх інтерв'ю він називав це "юридичним трешем".

Я можу з ним погодитися, це дійсно юридичний треш - спроба переводити в кримінальну площину питання конституційних повноважень президента щодо призначення суддів - це треш"

Деталі: Адвокат підкреслив, що в новій справі проти Порошенка правового змісту немає. Він заявив, що ці спроби дискредитують Верховний суд і всіх його суддів всередині країни і на міжнародному рівні.

Новіков також заявив, що для Венедіктової в цій історії є "особистий сюжет". Він нагадав, що вона свого часу не пройшла конкурс на посаду судді Верховного суду, а тепер відкриває справу щодо тих, хто цей конкурс пройшов.

Адвокат Головань додав, що Венедіктова стала генпрокурором саме для того, щоб інтенсифікувати переслідування п'ятого президента. За його словами, реєстрація проваджень щодо видання президентом указів, тобто щодо реалізації президентом конституційних повноважень - це "абсолютний юридичний абсурд".

Головань також зазначив, що справа була заведена в тому числі за статтею 364 (зловживання владою), ця стаття підслідних тільки НАБУ, але розслідування віддано в ДБР, яким раніше керувала Венедіктова.

Що було раніше: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих неправомірних дій п’ятого президента України Петра Порошенка та інших осіб при призначенні суддів Верховного суду у 2017 і 2019 роках.

Повідомляється, що справу завели на підставі звернення працівників Верховного суду України. Їхні імена не називаються.

Справу проти Порошенка порушили за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 2 ст. 376 (втручання в діяльність судових органів), ч. 4 ст. 382 (невиконання судового рішення), ч. ч. 1, 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

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