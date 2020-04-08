Разумков назвав нову дату позачергової Ради: засідання відкладається

5312 переглядів
Середа, 8 квітня 2020, 19:20

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня.

Джерело: заява голови парламенту Дмитра Разумкова в телеефірі, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок".

Передісторія:

Теми: Верховна Рада Разумков Дмитро


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Конституційний суд побачив наступ на права людини в законодавчій ініціативі Ради 8 квітня 2020, 17:32
Рада може розглянути "антиколомойський" законопроєкт 13 квітня — Железняк 8 квітня 2020, 17:25
Скороход заявила, що у її немовляти підтвердили коронавірус 7 квітня 2020, 22:00
Усі новини
Головні новини
Разумков назвав нову дату позачергової Ради: засідання відкладається
У Росії підготували Джемілєву обвинувальний акт
Венедіктова завела 5 справ проти Порошенка за призначення суддів Верховного Суду
Фігуранти плівок розповіли про себе і про знайомство з Єрмаком
Усі новини
здоров'я

Антисептики та часте миття висушують руки? Що з цим робити

здоров'я

Як діяти, якщо запідозрили симптоми коронавірусу