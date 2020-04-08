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Разумков назвав нову дату позачергової Ради: засідання відкладається

Середа, 8 квітня 2020, 19:20
Разумков назвав нову дату позачергової Ради: засідання відкладається

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня.

Джерело: заява голови парламенту Дмитра Разумкова в телеефірі, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок".

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаРазумков Дмитро
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