Разумков назвав нову дату позачергової Ради: засідання відкладається

Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня.

Джерело: заява голови парламенту Дмитра Разумкова в телеефірі, яку передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок".

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