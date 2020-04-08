Разумков назвав нову дату позачергової Ради: засідання відкладається
Середа, 8 квітня 2020, 19:20
Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться орієнтовно в понеділок, 13 квітня.
Джерело: заява голови парламенту Дмитра Разумкова в телеефірі, яку передає Інтерфакс-Україна
Пряма мова: "Позачергове засідання трохи переміщене в часі. Воно відбудеться орієнтовно в понеділок".
Передісторія:
- Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в четвер або п'ятницю.
- У "Слузі народу" розраховували, що Рада проведе позачергове засідання у п'ятницю, 10 квітня.