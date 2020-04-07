Рада планує зібратися на позачергове засідання у п’ятницю – Кравчук
Верховна Рада планує провести позачергове засідання у п'ятницю, 10 квітня, і ухвалити на ньому зміни до держбюджету, необхідні для протидії коронавірусу.
Джерело: коментар заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук "Укрінформу"
Пряма мова: "Ми розраховуємо, що до кінця тижня ми його проголосуємо вже у Верховній Раді. Орієнтуємося на п'ятницю".
Деталі: За її словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з головами комітетів ВР та керівництвом фракції "Слуга народу" напередодні обговорили оновлений проєкт змін до держбюджету, і "вже зараз практично фінальний варіант є". Зараз його допрацьовує Міністерство фінансів.
Кравчук зауважила, що нині серед депутатів є розуміння і згода щодо проєкту змін до бюджету, очікується, що вони будуть ухвалені.
Вона підкреслила, що після ухвалення змін до бюджету буде запущено процес соціальних виплат.
За словами Кравчук, Прем'єр-міністр запевнив депутатів, що зміни до бюджету передбачають обмеження на період карантину заробітних плат чиновників і членів наглядових рад.
Крім того, за словами заступниці голови фракції "Слуга народу", у порядок денний позачергового засідання також планується внести розгляд 12 постанов щодо скасування ухвалення закону про відкриття ринку землі.
Передісторія:
- Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков казав, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутися в четвер або п'ятницю.
- 30 березня Верховна Рада провела три позачергових засідання одразу, на яких вирішила питання, пов’язані з епідемією COVID-19, змінила міністрів охорони здоров’я та фінансів, відкрила ринок с/г землі та підтримала за основу закон про банки, який був необхідний для надання підтримки Міжнародним валютним фондом і який, як вважається, не дасть Ігорю Коломойському повернути "Приватбанк".
- Однак народні депутати не підтримали запропоновані урядом зміни до державного бюджету на поточний рік, адже заради боротьби з коронавірусом урізається фінансування важливих сфер.