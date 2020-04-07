Рада планує зібратися на позачергове засідання у п’ятницю – Кравчук

Верховна Рада планує провести позачергове засідання у п'ятницю, 10 квітня, і ухвалити на ньому зміни до держбюджету, необхідні для протидії коронавірусу.

Джерело: коментар заступниці голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук "Укрінформу"

Пряма мова: "Ми розраховуємо, що до кінця тижня ми його проголосуємо вже у Верховній Раді. Орієнтуємося на п'ятницю".

Деталі: За її словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з головами комітетів ВР та керівництвом фракції "Слуга народу" напередодні обговорили оновлений проєкт змін до держбюджету, і "вже зараз практично фінальний варіант є". Зараз його допрацьовує Міністерство фінансів.

Кравчук зауважила, що нині серед депутатів є розуміння і згода щодо проєкту змін до бюджету, очікується, що вони будуть ухвалені.

Вона підкреслила, що після ухвалення змін до бюджету буде запущено процес соціальних виплат.

За словами Кравчук, Прем'єр-міністр запевнив депутатів, що зміни до бюджету передбачають обмеження на період карантину заробітних плат чиновників і членів наглядових рад.

Крім того, за словами заступниці голови фракції "Слуга народу", у порядок денний позачергового засідання також планується внести розгляд 12 постанов щодо скасування ухвалення закону про відкриття ринку землі.

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