У Росії понад 10 тисяч хворих на коронавірус

У Росії понад 10 тисяч осіб захворіли на коронавірусну інфекцію.

Джерело: оперативний штаб Росії по боротьбі з COVID-19

Деталі: Російський штаб повідомляє про 10131 випадок захворювання. Водночас, за даними штабу РФ, 33 особи захворіли в окупованому Криму, жертв немає.

Таким чином, наразі в РФ захворіли 10098 осіб, з них 76 – померли, понад 690 – вилікувалися.

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