У Росії понад 10 тисяч хворих на коронавірус

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Четвер, 9 квітня 2020, 11:10

У Росії понад 10 тисяч осіб захворіли на коронавірусну інфекцію.

Джерело: оперативний штаб Росії по боротьбі з COVID-19  

Деталі: Російський штаб повідомляє про 10131 випадок захворювання. Водночас, за даними штабу РФ, 33 особи захворіли в окупованому Криму, жертв немає.

Таким чином, наразі в РФ захворіли 10098 осіб, з них 76 – померли, понад 690 – вилікувалися.

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Передісторія:

  • З 30 березня по 5 квітня в Росії був оголошений неробочий тиждень зі збереженням зарплати, а потім президент РФ Володимир Путін продовжив "канікули" до кінця квітня.
  • Серед співробітників адміністрації Путіна і керуючого справами президента РФ виявили людей з підозрою на захворювання коронавірусом.
  • В РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
  • Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

Українська правда
Теми: коронавірус Росія Covid-2019


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