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Якщо Зеленський захворіє, то в.о. немає – ОПУ

Четвер, 9 квітня 2020, 11:54
Якщо Зеленський захворіє, то в.о. немає – ОПУ

В Офісі президента окреслили певний план дій на той випадок, якщо президент Володимир Зеленський захворіє на коронавірус, але наразі він щоденно на роботі, а в ОПУ дотримуються карантину.  

Джерело: заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Якийсь протокол розроблений. Але ж зрозуміло, що виконуючого обов'язків нема. Ну, може, там спікер Верховної Ради може якось виконувати обов'язки. 

Але президент завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай Бог, щось – робота відбуватиметься у телефонному режимі".

Деталі: За словами Тимошенка, наразі Зеленський щоденно фізично перебуває в ОПУ з ранку до вечора.

Він також додав, що нині на Банковій діють такі ж заходи безпеки, як і у всіх лікарнях: на всіх входах до Офісу президента проводять температурний скринінг, вхід тільки в масках, а в кожному кабінеті, в загальних зонах, як-то зона відпочинку, стоять дезінфектори для рук.

Саме керівництво та інші працівники ОПУ стали менше пересікатися, а наради частіше проводять у режимі відеоконференцій. 

Зокрема, щоденні селекторні наради, на які раніше всі збиралися фізично, тепер проходять онлайн.

А до президента заходять лише голова ОПУ і декілька заступників, ніхто інший – як наприклад, члени Кабміну – не приходить. 

Загалом, за словами Тимошенка, на карантині режим роботи Зеленського не змінився – "у президента весь день розписаний, як і раніше".

Що було раніше: Президенту Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю та всьому керівництву Офісу президента робили тест на коронавірус після того, як COVID-19 діагностували у нардепа Сергія Шахова.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийкоронавірус
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