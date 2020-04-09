Кирило Тимошенко: Президенту, прем'єру, голові Офісу і його заступникам робили тестування на коронавірус

Через загрозу стрімкого поширення коронавірусу в Україні минулого місяця Володимир Зеленський створив координаційну раду з протидії COVID-19.

До складу ради ввійшло фактично все керівництво країни: президент, керівник ОПУ, прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ, секретар РНБО, міністр оборони, міністр інфраструктури, міністр закордонних справ, керівник Держприкордонслужби, міністр охорони здоров’я та інші.

Секретарем координаційної ради Зеленський призначив заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка.

В Офісі президента Тимошенко відповідає за медійний напрямок роботи Банкової.

"Українська правда" раніше писала, що саме він є ідеологом "єдиного голосу" влади і фактично займається кураторством прес-служб ОПУ, Кабміну і Верховної Ради.

Попри це, частина журналістів ставиться до Тимошенка досить вороже. Медіаспільнота не може пробачити йому сумнозвісної "заяви Богдана", яка з'явилася влітку минулого року.

До президентства Зеленського Тимошенко був продюсером продакшену "Goodmedia", який знімав відеоролики для половини українських політиків, зокрема навіть для армійського друга Петра Порошенка – Ігоря Кононенка.

Саме продюсерськими вміннями Тимошенко і є таким цінним для президента.

"Українська правда" записувала це інтерв'ю не дистанційно. Тимошенко запросив нас на Банкову.

Попри карантинні заходи, Офіс президента продовжує працювати в штатному режимі.

На вході в кожного відвідувача та працівника ОПУ УДОшники перевіряють температуру та просять надягати маски.

Всередині будівлі на кожному поверсі, поруч з диванами для очікувань, розставлені баночки антисептиків для дезінфекції рук.

В ході розмови з УП Кирило Тимошенко розповів про специфіку роботи ОПУ під час карантину, про те, чи перевіряли керівництво країни на коронавірус, та й взагалі – як Офіс Зеленського допомагає боротися з коронавірусом.

"Після того, як Шахов захворів, і президенту, і прем'єру робили тестування"

– Як відбувається робота Офісу президента у час пандемії?

– Заходи безпеки в Офісі президента такі ж самі, як і у всіх лікарнях. Тобто ми робимо на всіх входах до Офісу президента температурний скринінг, без маски заходити не можна. Ви в масках зайшли – тільки так вас пустили.

В кожному кабінеті, в загальних зонах, як-то зона відпочинку, – всюди стоять дезінфектори для того, щоб можна було провести дезінфекцію рук.

– Якщо, не дай Бог, коронавірус підхопить заступник чи керівник Офісу, або з іншим працівником ОПУ щось станеться – у вас є на цей випадок складений план? Які будуть дії?

– Щодо медичної якоїсь частини, то це відбудеться в загальному порядку. Я так розумію, що нас, напевно, повезуть до Олександрівської лікарні, якщо потрібна буде госпіталізація.

А так в робочому порядку всі їдуть спочатку на самоізоляцію, якщо щось підтверджено. Поки що в Офісі нічого такого не було.

У нас був один випадок підозри на коронавірус, ми проводили діагностику дівчині, до речі, з мого департаменту. Але зробили ПЛР-тест і нічого не підтвердилося.

Щоправда, співробітниця була госпіталізована до Олександрівської лікарні. Вона подзвонила на "швидку", її госпіталізували і в стандартному порядку повезли в Олександрівську лікарню.

Щодо якихось заходів – хто буде працювати, якщо голова Офісу захворіє чи зами захворіють, – порядок аналогічний, як і у випадку, коли зами або голова Офісу йдуть у відпустку.

Є перший зам, який виконує обов'язки, у замів є свої заступники, які можуть виконувати обов’язки і т.д.

Щодо там якихось заходів, щоб ми поменше пересікалися, наприклад, мені поставили таку штуку (показує на монітор – УП) для відеоконференцій.

Кожен день президент проводить селекторні наради в режимі відеоконференції. Ми раніше цього не робили, ми раніше зустрічалися.

Кирило Тимошенко: "Ми робимо на всіх входах до Офісу президента температурний скринінг, без маски заходити не можна" всі фото: ельдар сарахман

– Ви до президента вже не піднімаєтеся в кабінет?

– Ні, заходимо. Але туди ходять декілька замів, голова Офісу і президент.

Стосовно інших нарад, де участь президента не потрібна, – я можу звідси проводити селекторні наради, якщо мені потрібно по своїм якимось напрямкам поговорити.

А щодо того, чи приходять до президента на великі наради члени Кабінету міністрів та інші, – ніхто не приходить.

Всі вони в режимі відеоконференцій проходять.

Якщо якісь маленькі зустрічі – у президента весь день розписаний, як і раніше. Тобто є зустрічі у президента, але на них присутня невелика кількість людей.

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– Хочу повернутися до свого запитання. Якщо захворіють, наприклад, міністри чи хтось із топчиновників, для них створені спеціальні умови на такий випадок?

– Я про це не чув, якогось спеціального протоколу немає. Нам сказали, що якщо щось не так, будуть вести до Олександрівської лікарні.

У тої ж Феофанії немає інфекційного відділення. Тому всі у стандартному порядку їдуть в Олександрівську.

– Чи проходило керівництво ОПУ тестування на коронавірус?

– Ми проходили. Це було в обов'язковому порядку, коли ще Шахов захворів, пам'ятаєте?

– Розкажіть про кейс Шахова. Він же був у Верховній Раді, коли там був присутній весь склад Кабміну і президент?

– Всі, хто з депутатом там пересікався, – всім зробили тестування. В тому числі прем'єр-міністру.

– А президенту?

– По-моєму, так. І президенту зробили, керівнику Офісу, замам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов.

Тому всім зробили ПЛР-тестування для того, щоб відразу зрозуміти, що робити. Якби у нас підтвердилося з кимось, то тут уже були б інші заходи безпеки щодо карантину.

– У вас розроблений план на випадок, якщо президент захворіє? У вас вже є такий розроблений план дій?

– Якийсь протокол розроблений. Але ж зрозуміло, що виконуючого обов'язків нема. Ну, може там спікер Верховної Ради може якось виконувати обов'язки.

Але президент завжди на зв'язку, тому, я думаю, що якщо, не дай Бог, щось – робота відбуватиметься у телефонному режимі.

– А він фізично у Офісі президента зараз?

– Так. Він кожного дня тут, з ранку до вечора.

Секретарем координаційної ради Зеленський призначив заступника керівника ОПУ Кирила Тимошенка

"Президент на роботі кожного дня"

– Які взагалі зараз наради відбуваються у президента, поясни детальніше?

– Кожен ранок президент проводить нараду з усіма органами влади. Це Кабінет міністрів, окремо МВС, окремо СБУ, прикордонники, РНБО. Це велика нарада, де усі розповідають, що, де і на якому етапі. Ляшко доповідає щодо захворілих і так далі, і які заходи в нас відбуваються.

Це гарячі такі наради, частіше всього, коли є обсервація чи переїзд через кордон і так далі. Тобто ми багато приділяємо цьому уваги. Багато приділяємо уваги економічним питанням.

На кожному поверсі, поруч з диванами для очікувань, розставлені баночки антисептиків для дезінфекції рук

– Окремо наради економічні є?

– На селекторній нараді, що вранці, завжди є медицина, безпека, заходи обсервації, а також економіка, що ми робимо з економічних питань.

І поставки засобів захисту, якими ми займаємося, і так далі. І окремі є наради кожен день. У нього розписано там кожні півгодини, кожна година, які зустрічі, наради, буває, що приходить Шмигаль, міністр фінансів, потім Верховна Рада, потім ще щось.

Це завжди такі питання, які стосуються насамперед економіки.

– Оця селекторна нарада, ви по відео її проводите?

– Вранці селекторна нарада по відео. Але ми – керівник ОПУ, зами – піднімаємося до президента, а всі інші по відео, і ми з ними спілкуємося так.

Ще є така ж нарада по відео з усіма губернаторами. Буває по кілька разів на тиждень.

– Президент сам з губернаторами говорить?

– По-різному буває. Трофімов кожен день спілкується, а президент раз або два рази на тиждень проводить відеонараду з губернаторами.

"Ми зробили усю логістику з Китаю до кожного регіону України"

– Пропоную поговорити про те, чим ви все-таки займаєтеся у боротьбі з коронавірусом.

– Можемо почати з літаків. Дивись (показує на пописану дошку – УП).

Це вже оновлена історія, це ми сьогодні оновили (інтерв'ю записувалося 6 квітня – УП), це наші рейси, які літають до Китаю.

Перший був Іл-76, якщо пам'ятаєш, Мотовиловець літав з ним. Далі ми перейшли на різні комерційні авіакомпанії. Тому що заправка Іл коштує надто дорого.

– Скільки приблизно?

Зараз в середньому виходить, що рейс в Китай коштує десь 150-180 тисяч доларів. Іл виходив дорожче. Ми оплачували тільки заправки і парковки, тобто хендлінгові послуги. Це все зазвичай продають за 250-300 тисяч.

Ну, тобто нам практично в два рази дешевше віддають.

Що ми зробили? Ми один Іл привезли, роздали лікарям все, що було.

Далі два Scat зробили польоти – це казахи дали нам свій великий літак 767. І зараз ми перейшли на SkyUp.

SkyUp сам до нас прийшов і каже: друзі, дивіться, у нас немає ніяких польотів, але у нас літаки стоять. Давайте ми зараз розберемо літаки, знімемо сидіння і будемо виконувати карго-рейси. Дали ціну набагато дешевшу, ніж це все коштує, і ми літаємо зараз SkyUp, а також домовляємося з МАУ.

Словом, ми привозили те, що потрібно лікарям, і допомагали бізнесу, який допомагає в регіонах і надає якісь засоби захисту. Ми їх теж грузили.

Зараз ми запустили цей повітряний міст з Китаєм. Ми усім комерційним аптекам і медичному бізнесу сказали: "Друзі, у вас немає масок в аптеках, у вас немає ще щось, ось склад, ми зробили його в Китаї, взяли окремий аеропорт – ціна за кубатуру така-то.

Тобто ми ціну, яку нам надає SkyUp і інші компанії за літаки, розділили на кубатуру. Хочете – оплачуйте SkyUp напряму, ми вас будемо возити і допомагати вам щодо Міністерства закордонних справ і так далі, різні ноти, тому що там тяжко витягати ці грузи зараз. І ось вони зараз так літають.

– Що ми закуповуємо у китайців?

– Ми закуповуємо там все: закуповуємо респіратори, костюми захисту, навіть ПЦР-тести. Зараз у китайців велике виробництво.

Вони це пройшли, вони перепрофілювали свої підприємства і випускають все необхідне. Усі маски, які були раніше у нас на ринку, це все був Китай. Тому ми допомагаємо організувати польоти.

Кирило Тимошенко: "Зараз у китайців велике виробництво"

– Розкажи детальніше про координаційну раду. Як вона створювалася, чим вона зараз займається і взагалі, хто за що у ній відповідає?

– Історія була в чому. Був штаб при РНБО і при Кабміні. Але президент хотів контролювати, що і як відбувається. Тому ми зробили координаційну раду саме тут, в Офісі.

Президент там головує, я є секретарем.

Ця селекторна нарада про яку ми вже говорили – це і є координаційна рада. Головна мета цієї ради – координація усіх гілок влади.

УП разом з Тимошенком виходить з його кабінету через коридор і наближається до сусіднього кабінету. Всередині розставлені широкі столи, за ними з лептопами працюють кілька людей, які не звертають увагу на журналістів.

– Можемо сюди зайти, але зараз тут нікого майже немає, всі вийшли на обід. У цьому приміщенні сидить частина штабу.

Що ми зараз зробили? Тут працюють консули, які раніше працювали для того, щоб ми з Китаєм цілодобово висіли на телефоні, працюють логісти, ми зараз найняли юристів, бухгалтерів – ну, короче, усі ми працюємо над тим, щоб швидко привозити рейси.

Ми зробили усю логістику з Китаю до кожного регіону України. У нас прилітає літак – і за півдня це все вже в кожному регіоні, все, що ми привезли на літаку.

Воно як відбувається? Ми привозимо літак. Далі все приїжджає на одне з держпідприємств, яке є одержувачем цих матеріалів, засобів захисту і так далі. Після цього губернатори присилають нам свою машину – там якийсь бусик, і забирають це все до регіону. І це все відбувається фактично за півдня.

УП разом з Тимошенком далі перебувають у коридорі – трохи подалі від його кабінету видно нарозтвір відчинені двері в одній із кімнат третього поверху ОПУ.

– Ми бачимо ще одні відкриті двері в коридорі – що в тому кабінеті відбувається?

– Там зараз нарада щодо постачання, ми не зможемо нормально зайти, щоб не заважати. Тут сидять логісти, там зараз перебувають і наші менеджери, які займаються закупівлею.

Поясню, що ми зробили. Ми отримували мільйони дзвінків, всі дзвонять і дзвонять. І ми вже просто захлинулися в цьому.

Тому ми зробили чат-бот. Два наших логісти сидять на цьому чат-боті. Ти заходиш і читаєш, наприклад: "Привіт, ти хочеш відправити вантаж з Китаю в Україну? Вибери три аеропорти, з яких ми літаємо".

Ти вибираєш, тобі кажуть: "Ок, братан, візьми заповни пакінг-лист так званий, що ти будеш вести, коли у тебе буде цей вантаж і коли ти його доставиш на митницю в цьому місті".

Ти заповнюєш, далі з тобою зв'язуються наші логісти та починають відпрацьовувати. Це хоча б якась систематизація роботи. У нас насправді там заявок вже на тиждень вперед є.

Так виглядає робота в Офісі президента під час карантину

"Ми з президентом обговорювали можливість введення надзвичайного стану"

– Дозвольте запитати про протокол лікування. Він вже в країні є?

– Я ж не лікар щодо протоколу лікування. Але міністр Степанов заявляв, що вони його доробляють, доповнюють новими медикаментами. Ми брали за основу китайський протокол, італійський та американський.

– Колишній міністр охорони здоров'я Ємець публічно заявляв про неохідність введення надзвичайного стану. Яка зараз позиція влади щодо надзвичайного стану? Такий варіант залишається?

– Така можливість завжди є. Але ми ж дивимось на ситуацію, яка зараз є. Зараз введена надзвичайна ситуація. Станом на зараз ми вважаємо заходи, які вже введені, достатніми.

Але ж все одно – ти виходиш на вихідних і бачиш, скільки людей гуляють в парку, розумієш? Тому ми усіх закликаємо до того, щоб вони знаходились вдома, менше гуляли та були завжди в масках.

– За яких умов може бути введено надзвичайний стан? Ви цю ситуацію з президентом же точно проговорювали.

– Проговорювали, звісно. Це умови, коли ми будемо розуміти, що є велика вірогідність того, що без надзвичайного стану ми не зможемо зупинити поширення коронавірусу. Там же багато різних факторів.

Надзвичайний стан – це заходи, які можуть допомагати контролювати ситуацію, контролювати те, щоб люди знаходилися вдома.

– На координаційних нарадах МОЗ давав вам сценарії по поширенню коронавірусу?

– Вони розробили декілька сценаріїв разом із науковцями. У них є оптимістичний, негативний і середній сценарії. Я зараз не буду озвучувати цифри, тому що за них має відповідати МОЗ.

В порівнянні з іншими країнами ми зараз йдемо по оптимістичному сценарію розвитку подій.

– Окей. Які загрози озвучував уряд? Загроза збільшення безробіття зараз вже стоїть.

– Є різні сценарії щодо безробіття. Я знаю, що на минулому тижні почала збільшуватися кількість безробітних.

Але це означає не лише погану річ. Люди почали офіційно реєструватися безробітними. Ми бачимо офіційні дані. І вони почали збільшуватися.

Що це означає? Що люди почали отримувати гроші, які виділяє держава безробітним. Це не означає, що він безробітний сидить без грошей, ми йому виділяємо гроші.

Так, це невеликі гроші, але гроші.

Люди почали розуміти, що треба зареєструватися, стати на біржу, очікувати на те, щоб держава допомогла якоюсь роботою.

У нас є велике будівництво, ми його не звертаємо, воно буде працювати, воно і зараз все будується. Ми розуміємо, що багато людей може туди піти працювати. Це і дороги, школи, садіки, стадіони і все інше.

– То які прогнози по безробіттю?

– Нехай це краще міністерство економіки відповість.

"Ми дуже боїмося, що на Великдень будуть масові скупчення біля церков"

– Коли може закінчитися карантин? Які є сценарії?

– Зараз ми дивимося на найближчі два тижня. Є Великдень, ми розуміємо, що це велике свято для всіх. Але ми закликаємо усіх бути вдома. Якщо ми просидимо ще 2 тижні на карантині, можливо до 24 квітня ми вже вийдемо на якесь послаблення цієї історії.

Але Великдень і масове скупчення людей біля церков – ми дуже боїмося цього.

– Які у вас ідеї щодо Великодня?

– Зараз ідуть зустрічі з представниками церков, президент з ними зустрічається. Ми збираємо те, як вони бачать Великдень у таких умовах.

Будемо виходити на спільну ідею з усіма церквами.

– А як це може бути? Які пропозиції ви їм даєте?

– Ми, наприклад, бачимо, що це телевізійна трансляція служіння, яка буде вночі йти, щоб люди дивилися це по телебаченню і не йшли до церкви.

Стосовно освячення пасок. Ми зараз придумуємо, як ми це можемо зробити по-іншому, щоб люди не йшли саме до церкви, а залишилися вдома.

Ти ж розумієш, що для того, аби помолитися вночі, не обов'язково йти до церкви, можна це зробити...

Кирило Тимошенко: "Є зустрічі у президента, але на них присутня невелика кількість людей"

– Але ж треба посвятити фізично кошики...

– От посвятити фізично – ми зараз підключили "Укрпошту", "Нову пошту", інших – щоб придумати, як це зробити так, щоб було найменше контактів. Нам критично важливо уникнути скупчень.

– У вас є ще інший проект – онлайн-школа. Розкажіть про нього.

– Ми домовилися з усіма каналами. Це реально велике діло, ми вже два тижні знімаємо все це.

– А який буде результат? Просто себе ставлю на місце школярів – я ж можу вимкнути телевізор і не дивитися уроки, правильно?

– У дітей же є батьки, які будуть дивитися. Діти в школу теж можуть не йти, але ж йдуть, тому що батьки контролюють.

– Відповідальність покладається на батьків?

– Ну, звісно! Але слухайте, ми зробили дуже цікаві уроки.

По-перше, там багато зірок, у кожному уроці якась зірка приймає участь. Ми зробили з Потапом й іншими зірками джингли прикольні, ми зробили класну зйомку, там цікаві уроки, мені самому було цікаво подивитися. Реально цікаво.

Тобто це не просто вийшов вчитель і щось собі говорить. Це дійсно цікаві уроки.

Канали ми взяли так, щоб було найбільше поширення.

Крім цього є ще OTT-платформи, Youtube, Facebook і т.д. Ми максимально зараз туди все це загружаємо.

– Нюанс – багато людей обурюються, що канали Медведчука показують уроки для деяких класів.

– Поясню. Ситуація була в чому – ми коли усі зібралися, ми домовилися, що ніякої політики за 15 хвилин до уроків і 15 хвилин після уроків не має бути.

Як це почало відбуватися у Львові на минулому тижні? Звідки вони знають, що буде на уроках? Вони цього не знали. Тобто це якась штучна історія.

– Тобто замінювати канали ви не будете?

– Сьогодні була одна ситуація, що за 10 хвилин до уроку, мені здається, на каналі ZIK, вийшла якась політика. Я відразу зателефонував, вони вибачились, що більше цього не буде.

"Так, ми попросили бізнес допомогти. Але це не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам"

– Кілька тижнів тому Володимир Олександрович зібрав в ОПУ всіх великих представників бізнесу. Після цього за кожним великим олігархом закріплена якась область. Як це відбувалось, чия це була ідея?

– Ця ідея народилася тоді, коли ми зрозуміли, що держава сама не зможе справитися з цим.

Ми зібрали бізнес, розподілили регіони. Розподілили також гроші на централізовані закупки, які ми робимо, на літаки. Ці всі польоти в Китай відбуваються не за гроші бюджету.

– Кожен великий бізнесмен скинувся грошима?

– Так, вони скидуються на централізовані закупки і закупляють для того, аби все виходило до них в регіоні. Ми їм допомагаємо логістично.

В кожному регіоні зроблений штаб, який працює. Це ж не обов'язково один представник бізнесу.

Ми просто поговорили з великим бізнесом, вони підтягнули на місцях середній, малий бізнес, таких же великих як вони. Вони зробили штаби, вони розуміють потреби, які є в регіоні, а ми зі свого боку централізовано це все відправляємо.

– Була досить дивна конфліктна ситуація у Харкові, що Ярославський...

– Дивись, ну є в Харкові, є десь ще...

– Ярославський з губернатором конфліктували. В Одесі також був конфлікт.

– Був в Одесі конфлікт, ну, слухай, це було тиждень тому. Два тижні тому ситуація там була взагалі на дуже високому піку щодо якихось нервів. Усі конфліктували.

Ці конфлікти ми вирішуємо звідси. Я сам з ними з усіма говорив, Трофімов з ними говорив.

Кирило Тимошенко про Ярославського: "Він дуже відповідально підходить до того, що ми його просимо, він реально допомагає"

– Я так розумію, президент так само дзвонить губернаторам?

– Президент може зателефонувати губернаторам, якщо якась ситуація, і до нього доходять сигнали, що там щось губернатор робить не те. Ми всі в цій ситуації намагаємось вирішити проблему протягом години-двох, а не так, щоб воно тижнями тягнулося.

– А чи зараз олігархи не підміняють губернаторів? Тобто ви ж фактично підключили олігархат і роздали їм по області. Потім вони можуть прийти до вас з претензією, що "от пам'ятаєш, я колись допоміг, і ти мені тепер..."?

– Слухайте, це ситуація аналогічна тій, що була в 2014 році, – усі допомагають один одному. Це ж не тільки великий бізнес, нам он дзвонять з різних середніх бізнесів, якісь асоціації, айтішники і так далі.

Там багато різних людей, це ж не означає, що ми віддали регіони на відкуп олігархам. Це взагалі не так.

Їхнє завдання – модерувати всередині, допомагати своїми менеджерами в штабах, в обладміністрації.

– Але у вас конкретна загроза, що у всіх регіонах олігархат посилює свій вплив. Ви цю загрозу якось будете вирішувати?

– Я просто не бачу в цьому ніякої загрози. Це, по-моєму, занадто перебільшено.

– Серйозно? Ярославський зараз більш важливий у Харкові, аніж губернатор!

– Ярославський – він же ж був великим бізнесменом. Він не вчора з'явився, коли ми його попросили допомагати губернатору.

Як зміниться ситуація від того, що він почав працювати з губернатором? Він працював з минулими губернаторами, теж чимось допомагав, стадіон будував, команда у нього була своя.

Він же не з'явився зараз! І він дуже відповідально підходить до того, що ми його просимо, він реально допомагає. У нього ж немає якихось історій, що він хоче стати губернатором або щось ще зробити.

Ну, тобто тут трохи передумано. Такий час зараз, потрібна була допомога бізнесу, вона реально потрібна була.

Я не думаю, що хтось буде грати в свою гру з якихось політичних мотивів. Це не так.