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Після хвороби Шахова всім в Офісі Зеленського зробили тест на COVID-19

Четвер, 9 квітня 2020, 11:06
Після хвороби Шахова всім в Офісі Зеленського зробили тест на COVID-19

Президенту Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю та всьому керівництву Офісу президента робили тест на коронавірус після того, як COVID-19 діагностували у нардепа Сергія Шахова.

Джерело: заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми проходили. Це було в обов'язковому порядку, коли ще Шахов захворів, пам'ятаєте? Всі, хто з депутатом там (у Верховній Раді, коли там був присутній весь склад Кабміну і президент – ред.) пересікався, – всім зробили тестування. В тому числі прем'єр-міністру. 

І президенту зробили, керівнику Офісу, замам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов".

Деталі: За словами Тимошенка, аналізи брали, щоб відразу зрозуміти, що робити. І якби у когось підтвердився COVID-19, то в ОПУ "були б інші заходи безпеки щодо карантину".

У випадку, якщо захворіє міністри чи хтось із топчиновників, то, за словами заступника голови ОПУ, їх повезуть в Олександрівську лікарню, бо спеціального протоколу для чиновників немає.

У Феофанії лікуватися від коронавірусу неможливо, бо там немає інфекційного відділення.  

Якщо ж потреби у госпіталізації не буде, то топчиновник, як і всі інші громадяни, муситиме закритися на самоізоляцію.

Поки що, за словами Тимошенка, в Офісі президента нічого такого не було. 

Він розповів, що був один випадок підозри на коронавірус у дівчини з його департаменту. Вона подзвонила у "швидку", і її госпіталізували до Олександрівської лікарні. Але зробили ПЛР-тест, і нічого не підтвердилося. 

У випадку, якщо голова Офісу захворіє чи якісь заступники, то їхні обов’язки виконуватимуть перший заступник чи інші заступники, як це відбувається, коли заступники або голова Офісу йдуть у відпустку. 

Що було раніше: Народний обранець від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів, крім того хвора Ганна Скороход контактувала із ще 7-ма нардепами. Зокрема, захворіли на COVID-19 Сергій Шахов ("Довіра", вилікувався), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу", вилікувався), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний) та Ганна Скороход (позафракційна). 

Українська правда

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Теми: Офіс президентаКабінет міністрівкоронавірус
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