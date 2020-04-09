Після хвороби Шахова всім в Офісі Зеленського зробили тест на COVID-19

Президенту Володимиру Зеленському, прем’єру Денису Шмигалю та всьому керівництву Офісу президента робили тест на коронавірус після того, як COVID-19 діагностували у нардепа Сергія Шахова.

Джерело: заступник голови Офісу президента України, секретар координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми проходили. Це було в обов'язковому порядку, коли ще Шахов захворів, пам'ятаєте? Всі, хто з депутатом там (у Верховній Раді, коли там був присутній весь склад Кабміну і президент – ред.) пересікався, – всім зробили тестування. В тому числі прем'єр-міністру.

І президенту зробили, керівнику Офісу, замам зробили. Я поясню: треба було зробити тестування, тому що це були контактні особи, які контактували з одним із найперших випадків у Києві, яким був депутат Шахов".

Деталі: За словами Тимошенка, аналізи брали, щоб відразу зрозуміти, що робити. І якби у когось підтвердився COVID-19, то в ОПУ "були б інші заходи безпеки щодо карантину".

У випадку, якщо захворіє міністри чи хтось із топчиновників, то, за словами заступника голови ОПУ, їх повезуть в Олександрівську лікарню, бо спеціального протоколу для чиновників немає.

У Феофанії лікуватися від коронавірусу неможливо, бо там немає інфекційного відділення.

Якщо ж потреби у госпіталізації не буде, то топчиновник, як і всі інші громадяни, муситиме закритися на самоізоляцію.

Поки що, за словами Тимошенка, в Офісі президента нічого такого не було.

Він розповів, що був один випадок підозри на коронавірус у дівчини з його департаменту. Вона подзвонила у "швидку", і її госпіталізували до Олександрівської лікарні. Але зробили ПЛР-тест, і нічого не підтвердилося.

У випадку, якщо голова Офісу захворіє чи якісь заступники, то їхні обов’язки виконуватимуть перший заступник чи інші заступники, як це відбувається, коли заступники або голова Офісу йдуть у відпустку.

Що було раніше: Народний обранець від "Слуги народу" Олександр Качура повідомив, що коронавірус виявили у 8-ми парламентарів, крім того хвора Ганна Скороход контактувала із ще 7-ма нардепами. Зокрема, захворіли на COVID-19 Сергій Шахов ("Довіра", вилікувався), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу", вилікувався), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний) та Ганна Скороход (позафракційна).