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Ляшко провів "спецоперацію" на Миколаївщині: вірусу не знайшов

Четвер, 9 квітня 2020, 15:39
Ляшко провів спецоперацію на Миколаївщині: вірусу не знайшов
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Контрольні дослідження зразків хворого на пневмонію в Миколаївській області в незалежній лабораторії, які були відібрані, щоб переконатися в правильності алгоритму дій місцевих медиків, співпали з висновками миколаївських фахівців.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який приїхав з інспекцією до Миколаєва, якого цитує "Укрінформ".

Пряма мова: "Напередодні мого візиту до Миколаєва ми провели своєрідну спецоперацію. Відібрали зразки хворої на пневмонію людини і відправили їх на дослідження за межі області. Висновки співпали з тими, які зробили місцеві фахівці – тести негативні".

Деталі: За словами Ляшка, мета його візиту – перевірити алгоритми дій на території Миколаївської області, щоб зрозуміти, чи все працює правильно, чи є якийсь збій, який не дозволяє виявити хворих на коронавірус.

Він повідомив, що подивився як засідає оперативний штаб та ознайомився з роботою вірусологічної лабораторії, яка, за його твердженням, має змогу робити до 500 ПЛР на добу. Ляшко зазначив, що побачене наразі його задовольнило.

Ляшко планує відвідати лікарні, які визначені опорними для прийому хворих з коронавірусом.

Наприкінці візиту планується провести зустріч з керівництвом області, щоб підказати їм, що треба модернізувати, що поправити, щоб бути повністю готовими до можливого прийому хворих.

Щодо загальних висновків стану готовності області до боротьби з коронавірусом, то вони будуть зроблені пізніше, після комплексного обстеження і вивчення ситуації.

Нагадаємо: 9 квітня автомобіль Volkswagen Passat, на якому Миколаєвом пересувається головний санітарний лікар Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

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Теми: коронавірусМиколаївська областьМОЗ
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