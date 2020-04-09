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В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ

Четвер, 9 квітня 2020, 16:02
В бою на Луганщині загинув боєць ЗСУ

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині, один український військовослужбовець загинув.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "На жаль, в ході бою один військовослужбовець Збройних Сил України отримав осколкове поранення не сумісне з життям".

Деталі: 9 квітня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українських захисників на Луганщині. Ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Об’єднані сили відкрили вогонь у відповідь та подавили активність противника.

Що було раніше: Пресцентр ООС 9 квітня повідомив, що збройні формування Російської Федерації обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний.  Заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки.

Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо:

  • 8 квітня збройні формування Російської Федерації вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Один військовослужбовець отримав поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООСбойові діїДонбас
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