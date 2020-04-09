Ляшко розповів про візит в Миколаїв: У ДТП не потрапляв, роблю непланові візити

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Четвер, 9 квітня 2020, 16:04

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко, який перебуває з візитом у Миколаєві, заявив, що автомобіль, який врізався в авто журналістів, йому не належить, і в момент ДТП, він у ньому не перебував.

Джерело: пост Ляшка у Facebook, коментар помічниці Ляшка Марії Іваник "Українській правді"

Пряма мова Ляшка: "Сьогодні працюю в Миколаєві. І відразу прошу не поширювати неправдиву інформацію про ДТП. Машина не моя. Мене в автомобілі під час ДТП також не було. Саме у цей час давав інтерв’ю журналістам".

Деталі: Головний санлікар додав, що продовжує з колегами перевіряти, "як в Миколаївській області працюють всі алгоритми".

За його словами, він не повідомляв владі області про плани візитів, а заклади для перевірки обирають на місці з урахуванням думок і побажань медиків.

Як розповіла помічниця Ляшка Марія Іваник, загалом для перевезення головного санлікаря і інших чиновників видали з обладміністрації 3 авто. Дійсно машина, яка потрапила у ДТП, підвозила Ляшка від аеропорту до будівлі ОДА. Але наразі він пересувається на іншому авто. За словами Іваник, машину оперативно замінили, тож "не виникло ніяких проблем".

Що було раніше: Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Згодом ЗМІ писали, що машина, яку дали головному санлікарю, врізалася в бусик журналістів у Миколаєві. 

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Передісторія:

  • Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей. 

  • Станом на ранок 9 квітня в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

Ірина Балачук, УП
Теми: Миколаївська область коронавірус Ляшко


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