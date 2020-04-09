Особливий режим: на Буковині закривають усі магазини і АЗС
Через дуже швидке розповсюдження коронавірусу найближчими вихідними у Чернівецькій області запровадять особливий режим.
Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація у Facebook
Дослівно: "Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома".
Деталі: Як пояснив голова ОДА Сергій Осачук, в області будуть закриті усі, навіть продуктові, магазини, а також автозаправні станції. Заправлятися зможуть лише "швидкі", поліцейські машини ти автівки служб порятунку.
В ОДА повідомили також, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи у найближчі вихідні запровадять для всіх західних областей України.
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Передісторія:
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Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні. Розглядається навіть можливість комендантської години.
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- Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей.