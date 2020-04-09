Загострення епідемії: на Буковині вводять особливий режим

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Четвер, 9 квітня 2020, 23:23

Через дуже швидке розповсюдження коронавірусу найближчими вихідними у Чернівецькій області запровадять особливий режим.

Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація у Facebook

Дослівно: "Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома".

Деталі: В ОДА повідомили, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи у найближчі вихідні запровадять для всіх західних областей України.

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Передісторія:

  • Раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні. Розглядається навіть можливість комендантської години.

  • У Чернівецькій області у четвер зафіксували 76 нових випадків зараження на COVID-19. У медичних закладах регіону за минулу добу померло троє пацієнтів. У двох із них коронавірус підтвердили, у одного – підозра.

  • Станом на ранок 9 квітня в Україні підтверджено 1892 випадків захворювання на COVID-19, протягом 8 квітня підтверджено 224 нових випадки. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 57 людей. 

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус епідемія Covid-2019


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