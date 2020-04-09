Через дуже швидке розповсюдження коронавірусу найближчими вихідними у Чернівецькій області запровадять особливий режим.

Джерело: Чернівецька обласна держадміністрація у Facebook

Дослівно: "Із 13:00 суботи, 11 квітня, до 6:00 понеділка, 13 квітня, у Чернівецькій області діятиме особливий режим, буковинців просять залишатися вдома".

Деталі: В ОДА повідомили, що за рекомендацією державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки додаткові обмежувальні заходи у найближчі вихідні запровадять для всіх західних областей України.

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