Звільнені з полону завершили обсервацію, коронавірусу не виявили

У п'ятницю завершився термін 14-денної обсервації українців, звільнених з полону в ОРДЛО за обміном 16 квітня. Повторні ПЛР-тести на коронавірус також дали негативний результат.

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Facebook

Пряма мова: "Сьогодні сплив термін обсервації осіб, звільнених з полону 16 квітня з окупованих частин Донеччини та Луганщини. Усі вони пройшли 14-денну обсервацію у Святогірську.

Протягом цього часу кожному провели тестування за допомогою швидких тестів та по два ПЛР- дослідження (на початку та в кінці обсервації). Отримані результати усі – негативні".

Деталі: Кириленко зазначив, що двоє зі звільнених українців повертаються додому вже у п'ятницю, але більшості потрібна психологічна та медична реабілітація – вони її отримуватимуть у спеціалізованих медичних закладах.

Витрати, пов'язані з перебуванням та харчуванням людей в обсервації, взяла на себе держава.

Що передувало: 16 квітня в рамках обміну на підконтрольну уряду територію повернулись 20 громадян, утримуваних у неволі на окупованих територіях Донбасу. На територію ОРДЛО поїхали 17 засуджених за тероризм та державну зраду.

21 квітня повідомлялося, що ПЛР-тестування на коронавірус звільнених з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 16 квітня українців показало негативні результати, однак планується ще одне тестування.

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