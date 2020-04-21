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У звільнених з полону ОРДЛО українців коронавірусу не знайшли, обсервація триває

Вівторок, 21 квітня 2020, 16:28
У звільнених з полону ОРДЛО українців коронавірусу не знайшли, обсервація триває

ПЛР-тестування на коронавірус звільнених з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей 16 квітня українців показало негативні результати.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Голова Донецької ОДА Павло Кириленко на селекторній нараді керівника Офісу президента Андрія Єрмака зазначив, що особи, які минулого тижня були звільнені з тимчасово окупованих територій, уже пройшли ПЛР-тестування на виявлення коронавірусу та отримали негативні результати.

Наразі всі вони перебувають на обсервації із забезпеченням відповідної охорони. Після закінчення 14-денного терміну обсервації вони ще раз пройдуть ПЛР-тести.

Що передувало: 16 квітня в рамках обміну на підконтрольну уряду територію повернулись 20 громадян, утримуваних у неволі на окупованих територіях Донбасу. На територію ОРДЛО поїхали 17 засуджених за тероризм та державну зраду.

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Українська правда

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Теми: коронавірускарантинзаручники
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