Центральний ринок Полтави можуть знову закрити: багато порушень

Центральний продовольчий ринок у Полтаві буде знову закрито, якщо його адміністрація не усуне виявлені порушення карантину.

Джерело: голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє сайт облдержадміністрації

Пряма мова: "Щодо центрального ринку в Полтаві – по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень".

Деталі: Співробітники Полтавського відділу поліції склали протокол на адміністрацію центрального продовольчого ринку за порушення вимог карантину: посадовцям загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

За словами голова ОДА, станом на ранок 1 травня в області відкрилися 3 ринки: в Лубнах, Гребінці та Полтаві. Найсуттєвіші порушення зафіксовані на центральному продовольчому ринку в обласному центрі.

Загалом на Полтавщині 43 ринки, які мають реєстрацію агропродовольчого ринку. Загалом ринків 54.

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