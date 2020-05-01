Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Центральний ринок Полтави можуть знову закрити: багато порушень

П'ятниця, 1 травня 2020, 20:14
Центральний ринок Полтави можуть знову закрити: багато порушень

Центральний продовольчий ринок у Полтаві буде знову закрито, якщо його адміністрація не усуне виявлені порушення карантину.

Джерело: голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє сайт облдержадміністрації

Пряма мова: "Щодо центрального ринку в Полтаві – по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень".

Деталі: Співробітники Полтавського відділу поліції склали протокол на адміністрацію центрального продовольчого ринку за порушення вимог карантину: посадовцям загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

За словами голова ОДА, станом на ранок 1 травня в області відкрилися 3 ринки: в Лубнах, Гребінці та Полтаві. Найсуттєвіші порушення зафіксовані на центральному продовольчому ринку в обласному центрі.

Загалом на Полтавщині 43 ринки, які мають реєстрацію агропродовольчого ринку. Загалом ринків 54.

Передісторія:

  • 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.
  • Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Полтаваторгівлякарантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік

Усі новини...
Полтава
Скандальна справа Полтавського ГЗК Жеваго отримала продовження: посадовців підозрюють у махінаціях
Мамай втратив посаду мера Полтави
Полтавський комунальник наживався на похованні військових: викрили на хабарах
Останні новини
15:35
ЗМІ: Фінляндія планує знову повністю закрити кордон із РФ
15:28
Болгарія займається усуненням лазівки, яка принесла Росії мільйони євро від продажу нафти
15:25
Ще п’ятьох дітей повернули з окупації – Херсонська ОВА
15:24
Естонія виділила Україні пакет військової допомоги на €80 мільйонів
15:17
Нацбанк не бачить підстав для "друку" грошей
15:09
На Волині до трьох років тюрми засудили чоловіка, який відмовився служити з релігійних переконань
15:03
Під час тривоги пролунав вибух на Хмельниччині: під загрозою був Старокостянтинів
15:00
Без рішення по Україні ЄС може звалитися у нескінченні внутрішні суперечки, натякає Зеленський
14:56
Прикривалися полоненими бійцями ЗСУ як щитом: прокуратура почала розслідування злочину РФ
14:53
НБУ пояснив, чому офіційний курс долара перетнув позначку 37 гривень
Усі новини...
Реклама: