Центральний ринок Полтави можуть знову закрити: багато порушень
Центральний продовольчий ринок у Полтаві буде знову закрито, якщо його адміністрація не усуне виявлені порушення карантину.
Джерело: голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, повідомляє сайт облдержадміністрації
Пряма мова: "Щодо центрального ринку в Полтаві – по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень".
Деталі: Співробітники Полтавського відділу поліції склали протокол на адміністрацію центрального продовольчого ринку за порушення вимог карантину: посадовцям загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.
За словами голова ОДА, станом на ранок 1 травня в області відкрилися 3 ринки: в Лубнах, Гребінці та Полтаві. Найсуттєвіші порушення зафіксовані на центральному продовольчому ринку в обласному центрі.
Загалом на Полтавщині 43 ринки, які мають реєстрацію агропродовольчого ринку. Загалом ринків 54.
Передісторія:
- 27 квітня президент Володимир Зеленський підтримав відкриття ринків уже з 1 травня, до закінчення карантину, – і Міністерство охорони здоров’я визначило умови, яких повинні дотримуватися продовольчі ринки для роботи на карантині.
- Кабінет міністрів дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину за умови дотримання вимог безпеки для нерозповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19.